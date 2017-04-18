HENDEK KAZILAN İLÇELERDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ!
Güneydoğu'da PKK'nın hendek ve barikat kurduğu tüm ilçelerde ‘evet' oyu ciddi oranda yükseldi. Bazı ilçelerde evet bloğu lehine artış 5 katı geçti...
Güneydoğu halkı 2015 ve 2016'da terör örgütü PKK'nın özyönetim getirmek amacıyla kurduğu hendekler ve barikatlardan çok çekti. Operasyonlar sırasında siviller öldü, asker ve polisler şehit oldu, birçok vatandaşın evi yıkıldı.
HDP'nin etkin olamadığı süreçte doğdukları yerden kaçan insanlar ilçeleri boşalttı. Hendek ve barikat siyasetinin ters teptiğine dair bir çok araştırma yapıldı. Kürt vatandaşlar mahallelerinde savaş istemediğini bir çok kez söyledi. Referandumda ortaya çıkan sonuç da bu tabloyu destekledi. Operasyonların yapıldığı tüm ilçelerde iktidarın işaret ettiği evet oyları ciddi oranda yükseldi. Artış bazı ilçelerde 5 katın üzerine çıktı.
kaynak:milliyet
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