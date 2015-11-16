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HENDEK KAPATMAYA GİDEN POLİSE ATEŞ AÇILDI


HENDEK KAPATMAYA GİDEN POLİSE ATEŞ AÇILDI
Tarih : 16 Kasım 2015, 15:44
Puan Ver : Hendek Kapatmaya Giden Polise Ateş Açıldı(6/10)6


İdil İlçesi Yeni Mahalle'de, PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyeleri tarafından kazılan hendek, kurulan barikatları kaldırmak isteyen güvenlik güvenlik güçleri, bugün saat 05.00 sıralarında, mahalleye operasyon düzenledi. Çok sayıda zırhlı araç ve kepçelerle mahallelere giren güvenlik güçlerine, PKK'lı teröristler otomatik silahlarla ateş açtı.

 

Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

 

BİR GRUP ARAYA GİRDİ

 

Çatışmanın duyulması üzerine toplanan bir grup, Yeni Mahalle'ye girerek, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristlerin arasına girerek güvenlik güçlerini engellemeye çalıştı.Polisin yaptığı anonslara rağmen toplanan grup dağılmamakta ısrar edince, polis zırhlı araçlarından havaya uyarı ateşi açıldı. Ancak toplanan grupta bulunanlar yine dağılmadı.Saat 08.30 sıralarına kadar devam eden gerginlikten sonra polis zırhlı araçları, konvoy eşliğinde siren çalarak mahalleden ayrıldı.








Etiketler: Hendek  Kapatmaya  Giden  Polise  Ateş  Açıldı    haber

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