Hendeğe düşen kanguruyu sıkıştığı yerden işçiler kurtardı. Onun ön ayaklarından tutarak yukarı çektiği anları başka bir işçi böyle görüntüledi.

Avustralya'da, hendekte sıkışan kangurunun imdadına, bölgede çalışan işçiler yetişti. Hayvanın yardım çığlıklarını duyan çalışanlar hayvanı kurtarırken böyle görüntülendi.

KANGURU SAĞ SALİM KURTARILDI

Görüntüler Avustralya'nın Queensland eyaletinden. Bir grup işçi, sulama kanalına düşen bir kangurunun acı dolu sesini duyunca hemen harekete geçti. İşçilerden biri olayı kayda alırken, diğeriyse kangurunun ön ayaklarından tutarak kurtarma operasyonunu başlattı. Neyse ki operasyon kısa sürede tamamlandı ve kanguru düştüğü dar hendekten sağ salim çıkartıldı. Ardından da evinin yolunu tuttu.

Kaynak: haberinburada