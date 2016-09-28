

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Osmanlı döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapan ve İstiklal Mücadelesi'ne karşı tavrıyla bilinen, Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünden Ali Kemal'in torununun oğlu. Temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Johnson, dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüş, ardından ortak basın toplantısı düzenlenmişti. Johnson, basın toplantısının ardından bakanlıktan ayrılacağı sırada, bir gazetecinin "Çankırılı mısınız?" sorusuna "Kalfat" yanıtını vermişti.







"BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BU YANA TAKİP EDİYORUZ"







Hemşehrileri ve akrabaları ise Johnson'ın, dedesinin köyünü ziyaret etmesini bekliyor. Kalfat köyünün muhtarı Adem Karaağaç, Johnson'ı Londra Belediye Başkanlığı döneminden bu yana takip ettiklerini söyledi.







"MUMCU AHMET EFENDİ İLE BENİM DEDEM AMCA ÇOCUKLARI







Köyde birçok kişi ile Johnson'ın akrabalığı bulunduğunu ifade eden Karaağaç, "Johnson'ın Kalfat'tan ayrılıp İstanbul'a giden dedesi Mumcu Ahmet Efendi, Ali Kemal'in babasıdır. Mumcu Ahmet Efendi ile benim dedem amca çocukları. Birçok akrabası şu anda Türkiye'nin farklı yerinde yaşamaya devam ediyor" dedi.







Köy muhtarı Adem Karaağaç, İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Türk kökenli olmasından duydukları mutluluğu dile getirip "Ali Kemal bu toprakların insanıydı. Osmanlı Devleti'nde önemli görevlerde bulunmuş bir kişiydi. Onun torunu da önemli görevlerde bulunuyor. Kendisini tebrik ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.