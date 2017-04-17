

17 Nisan Dünya Hemofili Günü dolayısıyla açıklama yapan Prof. Dr. Can Balkan, hemofili hastalığının kanın pıhtılaşma özelliğinin bozulmasından kaynaklandığını belirterek, "Hemofili hastaları, herhangi bir nedenle kanamaya başladıklarında kanamaları durmaz. Yeri ve şiddetine göre yaşamı tehdit eden kanamalar ile karşı karşıya kalabilirler. Ardından yapılacak olan pıhtılaşma faktörü tayininde faktör 8 veya faktör 9'un eksikliğinin tespit edilmesiyle tanı konulur. Faktör 8 eksikliği olanlara hemofili A, faktör 9 eksikliği olanlara ise hemofili B denir" dedi.







TÜRKİYE'DE 6 BİN KAYITLI HEMOFİLİ HASTASI VAR







Prof. Dr. Can Balkan, hemofilinin görülme sıklığıyla ilgili şunları söyledi: "Hemofili, nadir görülen bir hastalıktır. Hemofili A, 10 bin doğumda bir, hemofili B ise 50 bin doğumda bir görülür. Ülkemizdeki hasta sayısı 2016 verilerine göre toplam 6 bin olup bunun 1000 kadarı hemofili B'dir. Dünyadaki toplam hemofili hasta sayısının ise 400 binin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Hastalığın kalıtımı X genine bağlı çekinik olarak gerçekleştiği için hastalık sadece erkek çocuklarda görülme eğilimindedir. Kız çocuklar ve dolayısıyla hastaların anneleri hasta değil, taşıyıcı olurlar. Hasta erkeklerin genellikle dedelerinde (annenin babasında) veya dayılarında bu hastalık öyküsü vardır. Ancak daha nadir olarak ailede hasta bireyler olmaksızın ve anne taşıyıcı olmadan da bu hastalık ortaya çıkabilir."







kaynak:sabah