Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

hemofili hakkında bilinmesi gerekenler

HEMOFİLİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Prof. Dr. Can Balkan, hemofilinin belirtileri, tedavisi ve hastalık hakkındaki son gelişmeler konusunda bilgi verdi. Hemofili hastalarına en önemli tavsiyesinin, kendilerini toplumdan izole etmemeleri ve hastalık psikolojinden kurtulmaları olduğunu söyledi.

Tarih : 17 Nisan 2017, 16:24
Puan Ver : Hemofili Hakkında Bilinmesi Gerekenler(7/10)4


17 Nisan Dünya Hemofili Günü dolayısıyla açıklama yapan Prof. Dr. Can Balkan, hemofili hastalığının kanın pıhtılaşma özelliğinin bozulmasından kaynaklandığını belirterek, "Hemofili hastaları, herhangi bir nedenle kanamaya başladıklarında kanamaları durmaz. Yeri ve şiddetine göre yaşamı tehdit eden kanamalar ile karşı karşıya kalabilirler. Ardından yapılacak olan pıhtılaşma faktörü tayininde faktör 8 veya faktör 9'un eksikliğinin tespit edilmesiyle tanı konulur. Faktör 8 eksikliği olanlara hemofili A, faktör 9 eksikliği olanlara ise hemofili B denir" dedi.



TÜRKİYE'DE 6 BİN KAYITLI HEMOFİLİ HASTASI VAR



Prof. Dr. Can Balkan, hemofilinin görülme sıklığıyla ilgili şunları söyledi: "Hemofili, nadir görülen bir hastalıktır. Hemofili A, 10 bin doğumda bir, hemofili B ise 50 bin doğumda bir görülür. Ülkemizdeki hasta sayısı 2016 verilerine göre toplam 6 bin olup bunun 1000 kadarı hemofili B'dir. Dünyadaki toplam hemofili hasta sayısının ise 400 binin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Hastalığın kalıtımı X genine bağlı çekinik olarak gerçekleştiği için hastalık sadece erkek çocuklarda görülme eğilimindedir. Kız çocuklar ve dolayısıyla hastaların anneleri hasta değil, taşıyıcı olurlar. Hasta erkeklerin genellikle dedelerinde (annenin babasında) veya dayılarında bu hastalık öyküsü vardır. Ancak daha nadir olarak ailede hasta bireyler olmaksızın ve anne taşıyıcı olmadan da bu hastalık ortaya çıkabilir."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Hemofili  Hakkında  Bilinmesi  Gerekenler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER