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hemen emekli olabilirsiniz!

HEMEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası geçtiğimiz günlerde yüz binlerce prim borçlusunu emekli edebilecek 'Krediyle Emeklilik Protokolü'nü imzaladı. Borçlu vatandaşlara emeklilik imkanı getiren düzenlemeden yararlanmak için son gün 31 Ekim.

Tarih : 28 Eylül 2016, 11:31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" geçtiğimiz günlerde Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni Şafak'tan Büşra Soyal'ın haberine göre bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), borçlarını ödeyerek emekli olabilecek 4B (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılara yönelik bankalar ile görüşmeler yaptı ve Ziraat Bankası ile anlaştı.



Konuya ilişkin detayları açıklayan İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı  Sadettin Orhan “Yaş ve prim günü itibariyle emekliliğe hak kazanmışsınız fakat SGK'ya birikmiş prim borcunuz sebebiyle emekli olamıyorsunuz. Ya da hizmet borçlanması (askerlik, doğum, yurt dışı vb) yapmanız halinde emekli olabileceksiniz fakat elinizde borçlanma bedelini ödeyecek toplu paranız yok. İşte bu noktada krediyle emeklilik uygulaması devreye giriyor" dedi.



Toplu ödemeyi vatandaş yerine bankanın yaptığını belirten Orhan “Bağlanan emekli aylığınızdan kredi borcunuz ödeniyor. Uygulama özellikle Bağ-Kur (4/b) prim borçluları için kolaylık sağlıyor" diye konuştu.








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