

Süper bir vücut içi temizleyicidir.



Toksik maddelere karşı antibakteriyel özelliklere sahiptir.







Tam olarak faydalanabilmek için her gün taze olarak hazırlanarak tüketilmelidir.







Sağlıklı bir şekilde kilo vermenin yanında, şifa bulmak, hastalıklardan korunmak için de bitkinin suyu tüketilmelidir.



Kanser hastaları bu şifalı suyu tüketerek kanserin yavaşlamasını sağlayabilirler (Özellikle akciğer,mide ve kolon kanseri).







Lahananın içerdiği en önemli maddeler kükürt, klor ve iyottur (iyot içermesinin yanında iyot emilimini azalttığını hatırlatmak gerekir).







Bunu içermesi sebebiyle suyu içildiğinde bağırsaklarda bulunan artık maddelerin atılmasını sağlar ve mukozayı temizler.







Bu şifalı bitkinin suyu ile zayıflamanın dışında, selülitlerden kurtulmak, sağlıklı ve sıkı bir vücuda kavuşmak da mümkündür.







Sağlıklı ve çabuk bir şekilde forma girmek, zayıflamak için bu bitkinin suyu belirtilen ölçülerde düzenli olarak tüketilmelidir.







Lahana suyunun mide ve bağırsak çeperlerindeki mukoza yapısına destek olarak ülserin oluşmasını engellediği veya mevcut ülserin tedavisine yardımcı olduğunu belirtiyor.







Bir diğer faydası ise vücutta bulunana ağır metallerin atılmasına yardımcı olur.







Toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olduğundan cildin pürüzsüz ve güzel bir görünüme sahip olmasını sağlar.Lahananın suyu peptik ülser tedavisinden çeşitli kanser türlerine karşı korunmaya, kötü kolesterolü düşürmeden yaraların daha hızlı iyileşmesine kadar pek çok hastalık ve sağlık sorunu için binlerce yıldır geleneksel olarak kullanılmaktadır.







Lahana vücuttaki iyot miktarını azalttığı için guatr hastalığı olan kişilerin tüketmemesi tavsiye edilir.



Ayrıca yeni doğum yapmış kadınların da bir süre lahana suyu tüketmemesi önerilir.







Ayrıca havuç suyu ile karışımı sonucu çok büyük bir C vitamini kaynağı oluşmuş olur.







Eğer C vitamini eksikliği çektiğinizi düşünüyorsanız kesinlikle bu karışımı kullanmalısınız.







Açken içildiğinde yara haline gelmiş ülserlerin iyileşmesine yardımcı olur.







kaynak:sonhaber