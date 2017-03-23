

Kadınlar her zaman ve her koşulda güzel görünmek isterler. Tabi ki güzel görünmek kadar rahat olmakta çok önemlidir. Hem yaz Hem kış için kadın taytları tam bu noktada devreye giriyor. Taytın bir kadını çekici göstermesinin yanı sıra rahat olmasını da sağlaması kadın taytlarının en çekici özelliklerinden birisidir.



Taytlar kullanım alanları olarak da çok geniş bir kategoriye sahip. Spor yaparken giyilen spor taytlar, güzel bir bluz altına giyilen şık taytlar, dar bir bluz altına giyilebilen ve boyu uzun gösteren İspanyol paça taytlar gibi kadın taytlarının bir sürü kullanım alanı var. Tarz sahibi aynı zamanda rahatına düşkün bayanların gözdesi olan taytlar çeşit çeşit modelleri ile Jimmy Key sayfasında mevcut. Geniş paçalı taytlarla bacaklarınızı şekilli ve bacak boyunuzu uzun gösterebilirsiniz. Flare kesim tayt üstüne zarif bir bluz giyip bir kol çantası ile kombin yaptıktan sonra işe ya da gezmeye gidebilirsiniz.



Tayt aynı zamanda mükemmel bir seyahat kıyafetidir. Seyahat sırasında sizi sıkmayacak, rahatsız etmeyecek ve bacaklarınızı istediğiniz şekle sokabileceksiniz. Basic tayt üstüne salaş bir bluz ile istediğiniz kadar rahat yolculuk yapabilirsiniz. Hem yaz hem kış için vazgeçilmez tercih: kadın taytları her zaman için bir tercih sebebi olmuştur.Kadınların taytı çok sevmesinin nedenleri arasında elbise dolabınızda çok az yer kaplamasının da önemi büyük tabii ki. Taytlar dolabınızda diğer kıyafetler gibi gereksiz yer kaplamazlar ve hemen hemen her şey ile kombin yapılabilirler.



Arkadaşlarınla partiye gitmek istiyorsun, şık ama rahat bir kombine ihtiyacın var, tayt? Altına bir topuklu ayakkabıyla kombinlersen yeterince şık olabilirsin. Tayt üstüne hemen hemen her bluz ve tişört yakıştığı için saatlerini elbise dolabının karşısında kıyafet aramakla geçirmene de artık gerçek kalmamış oluyor böylece. Bu akşam yemeği fazla kaçırdın ve göbeğin çıktı.



Arkadaşlarına sözün var ama sen kara kara pantolonunun düğmesi nasıl kapatabileceğini düşünüyorsun. Tayt yine yardımına koşuyor. Jimmy Key taytları elastik olduğu için içine nasıl doğacağını düşünmene gerek yok. Daha ince mi gözükmek istiyorsun? Yüksek belli taytlar bu sorunu senin yerine çözüyor. Yüksek bel taytlar beli olabildiğince ince göstermekte çok başarılı.



Uzun çizme veya bot giyeceksiniz kot pantolonu çizmenin içine sokuşturmakla uğraşmanıza gerek yok. Kolayca çizmenizin içine sığdırabilirsiniz ayrıca kırışma problemi de yoktur. Taytlar evde, okulda, partide, sporda kısacası kendinizi hem rahat hem de şık hissetmek istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanılabilir. Terleme yapmaz, elastiktir. Bacaklarınızın şekilli ve uzun gözükmesini sağlar. Poponuzun şekilli durmasına yardımcı olur. Çeşit çeşit kombinleyerek gitmek istediğiniz her yere uyarlayabileceğiniz bir kıyafettir tayt.



Hem rahatlığına hem güzelliğine düşkün bayanlar için çeşit çeşit tayt modelleri ve renkleri mevcut. Bir davete katılıyorsanız bacakları saran geniş paçalı tayt tercih edebilirsiniz. Üstüne şık bir bluz altına topuklu ayakkabı giyerek hem gecenin en şık kadını olabilir hem de rahatlığınızdan ödün vermeyebilirsiniz. Sporda düz siyah bir tayt üstüne atlet giyerek olabildiğince rahat ve spor olabilirsiniz.



Turkuaz Makale