Önce TENAA'da görünen ardından Çin'de satışa çıkan Lenovo Phab Plus, şimdi IFA 2015'te kendini gösterdi. 6.98 inç ekran boyutuyla şimdiye kadar piyasaya çıkan en büyük akıllı telefon olan Lenovo Phab Plus'ın fiyatı ve teknik özellikleri haberimizde.



Daha önce TENAA'da görünen ardından Çin'li operatörler aracılığı ile satışa çıkarılan Lenovo Phab Plus, Berlin IFA 2015'te kendini gösterdi. Piyasadaki en büyük ekranlı akıllı telefon olan Lenovo Phab Plus, phablet kategorisinin lideri. 5.5 inçlik iPhone 6 Plus ve 5.7 inçlik Galaxy Note 5'e yeterince büyük değil diyorsanız bu modeli daha çok sevebilirsiniz. Çünkü Lenovo Phab Plus'ın ekran boyutu tam 6.98 inç.



299 Dolardan satışa çıkacak olan dev telefonda Full HD (1920 x 1080) çözünürlüklü ve IPS panelli bir ekran tercih edilmiş. Ekranın keskinlik değeri ise 326 PPI olarak verilmiş. Ekran ve teknik özellikleri her ne kadar güzel görünse de telefonun geri kalanı için aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil çünkü teknik özellikleri orta segmentte yer alıyor.



Lenovo Phab Plus modelinde Qualcomm Snapdragon 615 işlemci bulunuyor. Bu işlemci 8 çekirdekli ancak daha üst modeller kullanılsaydı, o dev ekranda daha yüksek performans görebilirdik. Bu işlemciye 2 GB RAM eşlik ediyor. 4G ve LTE desteğine sahip olan cihazda çift SIM kart desteği yer alıyor. Çift LEDli 13 MP arka ve 5 MP ön kamera yine pek iddialı değil. Tüm bu donanım, 3500 mAh bataryadan güç alıyor. Ancak modelin en sevindirici tarafı fiyatı. Eğer Lenovo Türkiye'ye özel biraz daha uygun bir fiyat politikası izlerse bu modeli 1500 TL'nin çok altında rakamlara satın alabiliriz.











Xperia Z5'in Avrupa fiyatları belli oldu!