Cumhurbaşkanı Erdoğan Fsru Projesi Açılış Töreninde Konuşuyor
Yılbaşı Sonrası Sağlıklı Beslenin
Eski Futbolcular İçin Fetö İddianamesi Kabul Edildi
Fb Taraftarı Trabzonspor Deplasmanına Alınmayacak
İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı

hem su da hem hava da hareket eden drone!

HEM SU DA HEM HAVA DA HAREKET EDEN DRONE!

Daha önce, konsept olarak geliştirilse de su altında çalışabilen otomobiller tanıtılmıştı. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nın destekliği suda ve havada çalışabilen Drone mimarisi ortaya çıktı.

Tarih : 09 Kasım 2016, 09:36
Puan Ver : Hem Su Da Hem Hava Da Hareket Eden Drone!(6/10)3


Daha önce, konsept olarak geliştirilse de su altında çalışabilen otomobiller tanıtılmıştı. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nın destekliği suda ve havada çalışabilen Drone mimarisi ortaya çıktı.



Evet şu ana kadar pek çok melez araca şahit olduk. Hatta söz yapıların temelleri, 1930'lu yıllarda Rus Ordusu mühendisi Boris Ushakov sayesinde hayat buldu: Deniz Uçağı. BU mimari kendi zamanına göre çok üstün bir teknolojiye sahipti. 1962'de üretilen Donald Reid tarafından geliştirilen denizaltılar ise, kısa süreli olarak suyun 3.5 metre tepesine fırlayabiliyor ve inanılmaz bir taktik avantaj sağlıyordu.



Amerika Birleşik Devletlerindeki Rutgers Üniversitesi profesörleri ile yepyeni bir başarının altına imza attı. Naviator isimli Drone teknolojisi, 24 saat boyunca, basınç ve tuzlu sudan etkilenmeden deniz altında dolaşılabiliyor. Gerektiği anlarda ise kolayca, standart Drone cihazları gibi gökyüzünü arşınlayabiliyor.



İlk denemeler gerek tuzlu, gerek tatlı su havuzlarında gerçekleşti ve kayıtlara geçecek başarılar elde etti. Hem su hem de hava basıncına dayalı bir ürün geliştirmek mühendisleri epey zorlamış olmalı.



Ancak ciddi bir sorun var. Projenin yaratıcısı Michael Benyo, su altından sinyal göndermekte problemler yaşadığını itiraf ediyor. Michael Benyo, “Elbette Drone'un su altındaki hareketlerini kolayca takip edebiliyoruz. Ancak derinlik zirveye ulaştıkça, Drone'dan gelen sinyalleri algılamakta zorluk çekiyoruz. Zira derinlik ne kadar fazla olursa, temel iletişim aracımız radyo sinyallerinin gücü azalıyor. İlk etapta bunun üstesinden geleceğiz.”



Su ve Hava Hakimiyeti!



Michael Benyo açıklamalarını yaparken, Amerika Birleşik Devletleri Donanmasına güveniyor. Zira Donanma, söz konusu projeye ciddi anlamda maddi destek verecek. Eğer tam verimli Drone'lar hayat bulursa, okyanus ötesi soğuk savaşta, Amerika'nın eli güçlenebilir.



Su altı robot mimarisinin adı ise Naviator olarak belirlenmiş.



Battlefield 1'e Dev Güncelleme








Etiketler: Hem  Su  Da  Hem  Hava  Da  Hareket  Eden  Drone    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER