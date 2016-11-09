Daha önce, konsept olarak geliştirilse de su altında çalışabilen otomobiller tanıtılmıştı. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nın destekliği suda ve havada çalışabilen Drone mimarisi ortaya çıktı.



Daha önce, konsept olarak geliştirilse de su altında çalışabilen otomobiller tanıtılmıştı. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nın destekliği suda ve havada çalışabilen Drone mimarisi ortaya çıktı.



Evet şu ana kadar pek çok melez araca şahit olduk. Hatta söz yapıların temelleri, 1930'lu yıllarda Rus Ordusu mühendisi Boris Ushakov sayesinde hayat buldu: Deniz Uçağı. BU mimari kendi zamanına göre çok üstün bir teknolojiye sahipti. 1962'de üretilen Donald Reid tarafından geliştirilen denizaltılar ise, kısa süreli olarak suyun 3.5 metre tepesine fırlayabiliyor ve inanılmaz bir taktik avantaj sağlıyordu.



Amerika Birleşik Devletlerindeki Rutgers Üniversitesi profesörleri ile yepyeni bir başarının altına imza attı. Naviator isimli Drone teknolojisi, 24 saat boyunca, basınç ve tuzlu sudan etkilenmeden deniz altında dolaşılabiliyor. Gerektiği anlarda ise kolayca, standart Drone cihazları gibi gökyüzünü arşınlayabiliyor.



İlk denemeler gerek tuzlu, gerek tatlı su havuzlarında gerçekleşti ve kayıtlara geçecek başarılar elde etti. Hem su hem de hava basıncına dayalı bir ürün geliştirmek mühendisleri epey zorlamış olmalı.



Ancak ciddi bir sorun var. Projenin yaratıcısı Michael Benyo, su altından sinyal göndermekte problemler yaşadığını itiraf ediyor. Michael Benyo, “Elbette Drone'un su altındaki hareketlerini kolayca takip edebiliyoruz. Ancak derinlik zirveye ulaştıkça, Drone'dan gelen sinyalleri algılamakta zorluk çekiyoruz. Zira derinlik ne kadar fazla olursa, temel iletişim aracımız radyo sinyallerinin gücü azalıyor. İlk etapta bunun üstesinden geleceğiz.”



Su ve Hava Hakimiyeti!



Michael Benyo açıklamalarını yaparken, Amerika Birleşik Devletleri Donanmasına güveniyor. Zira Donanma, söz konusu projeye ciddi anlamda maddi destek verecek. Eğer tam verimli Drone'lar hayat bulursa, okyanus ötesi soğuk savaşta, Amerika'nın eli güçlenebilir.



Su altı robot mimarisinin adı ise Naviator olarak belirlenmiş.



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