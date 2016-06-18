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hem pkk'ya, hem daeş'e büyük darbe

HEM PKK'YA, HEM DAEŞ'E BÜYÜK DARBE

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem bölücü terör örgütü PKK'ya hem de Suriye'den Türkiye'ye saldırı hazırlığı yapan terör örgütü DAEŞ'e darbe üstüne darbe indiriyor.

Tarih : 18 Haziran 2016, 13:38
Puan Ver : Hem Pkk'ya, Hem Daeş'e Büyük Darbe(5/10)2


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem bölücü terör örgütü PKK'ya hem de Suriye'den Türkiye'ye saldırı hazırlığı yapan terör örgütü DAEŞ'e darbe üstüne darbe indiriyor. Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki teröristlere ait 16 hedef savaş uçaklarıyla vurulurken, Suriye içindeki DAEŞ hedefleri de Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.



Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, bu sabah 10.05-10.41 saatleri arasında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları bölgeye yönelik harekat düzenledi. Açıklamada, "Savaş uçaklarımız, bölgede tespit edilen teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınakların da bulunduğu 16 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. Tespit çalışmaları devam etmektedir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.








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