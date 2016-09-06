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hem organik hem komünist bal

HEM ORGANİK HEM KOMÜNİST BAL

Tunceli Arıcılar Birliği'nin denetleme ve araştırmaları sonucunda tamamen organik bal üretimi yaptığı tespit edilen 40 bal üreticisinin ürünlerini, Tunceli Arıcılar Birliği ve Ovacık Belediyesi işbirliği yaparak internet üzerinden tüketiciye satacak.

Tarih : 06 Eylül 2016, 14:43
Puan Ver : Hem Organik Hem Komünist Bal(6/10)4


Tunceli Arıcılar Birliği'nin denetleme ve araştırmaları sonucunda tamamen organik bal üretimi yaptığı tespit edilen 40 bal üreticisinin ürünlerini, Tunceli Arıcılar Birliği ve  Ovacık Belediyesi işbirliği yaparak internet üzerinden tüketiciye satacak.








Etiketler: Hem  Organik  Hem  Komünist  Bal    haber

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