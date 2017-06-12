Emma Redding, yaşlıların dans etmelerinin hem kemiklerini hem de psikolojilerini korumaya faydalı olacağını açıkladı



Trinity Laban Müzik ve Dans Konservatuvarı'nın Dans Bilimi Bölümü Başkanı Emma Redding, yaşlıların dans etmelerinin hem kemiklerini hem de psikolojilerini korumaya faydalı olacağını açıkladı.



"Dans ettiğiniz zaman normalde almadığınız fiziksel riskler alırsınız. Beden ağırlığınızı sağa-sola, öne-arkaya kaydırarak normalde yürürken yapmayacağınız hareketler yaparsınız" diyen Redding, bunun yaşlıların günlük hayatta hareket ederken kendilerine güvenlerini artıracağını ve bilek problemlerinin önüne geçeceğini belirtti.



BBC Türkçe'nin The Times gazetesi kaynaklı haberine göre Redding, dans etmenin yaşlılarda düşmenin önüne geçebileceğini söyledi.







kaynak:habertürk