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hem kemiklerinizi hem psikolojinizi korumak için bunu yapın!

HEM KEMİKLERİNİZİ HEM PSİKOLOJİNİZİ KORUMAK İÇİN BUNU YAPIN!

Emma Redding, yaşlıların dans etmelerinin hem kemiklerini hem de psikolojilerini korumaya faydalı olacağını açıkladı

Tarih : 12 Haziran 2017, 15:26
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Trinity Laban Müzik ve Dans Konservatuvarı'nın Dans Bilimi Bölümü Başkanı Emma Redding, yaşlıların dans etmelerinin hem kemiklerini hem de psikolojilerini korumaya faydalı olacağını açıkladı.



"Dans ettiğiniz zaman normalde almadığınız fiziksel riskler alırsınız. Beden ağırlığınızı sağa-sola, öne-arkaya kaydırarak normalde yürürken yapmayacağınız hareketler yaparsınız" diyen Redding, bunun yaşlıların günlük hayatta hareket ederken kendilerine güvenlerini artıracağını ve bilek problemlerinin önüne geçeceğini belirtti.



BBC Türkçe'nin The Times gazetesi kaynaklı haberine göre Redding, dans etmenin yaşlılarda düşmenin önüne geçebileceğini söyledi.



 



kaynak:habertürk








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