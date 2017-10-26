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Hem Ceza Yazıp Hem Şarkı Söyleyen Trafik Polisi Fenomen Oldu!

HEM CEZA YAZIP HEM ŞARKI SÖYLEYEN TRAFİK POLİSİ FENOMEN OLDU!

Trabzon'da, Düdükçü Hüseyin lakaplı trafik polisi Hüseyin Yeşiltaş, hem park cezası yazıyor hem de şarkı söylüyor. Yeşiltaş'ın görüntüleri, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı.

Tarih : 26 Ekim 2017, 21:20
Puan Ver : Hem Ceza Yazıp Hem Şarkı Söyleyen Trafik Polisi Fenomen Oldu!(9/10)5

Trabzon'da sıradışı bir polis memuru... Hem ceza yazıp hem şarkı söyleyen trafik polisi sosyal medyada fenomen oldu.

CEZA YAZARKEN ŞARKI SÖYLÜYOR

Trabzon'da Valilik ve Emniyet Müdürlüğü çevresindeki caddede görev yapan ve park cezası yazarken şarkı söylemeyi de ihmal etmeyen trafik polisi Hüseyin Yeşiltaş'ın görüntüleri sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında yer alıyor.

ONUN YAZDIĞI CEZA ACITMIYOR

Çevre esnafı tarafından sürekli yasak parkları uyarırken düdük öttürmesi nedeniyle "Düdükçü Hüseyin' lakabı takılan polis memuru yazdığı park cezalarına rağmen Trabzon'da en çok sevilen trafik polisleri arasında yer alıyor.

SÜRÜCÜLERİ ŞARKI SÖYLEYEREK UYARIYOR

Yeşiltaş, aynı zamanda yasak park yapan sürücüleri "Polis amca gelirken sen buradan kaçsana, polis amca geldi mi makbuzunu kesti mi ?" diyerek şarkı söyleyerek uyarıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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