HEM CEZA YAZIP HEM ŞARKI SÖYLEYEN TRAFİK POLİSİ FENOMEN OLDU!
Trabzon'da, Düdükçü Hüseyin lakaplı trafik polisi Hüseyin Yeşiltaş, hem park cezası yazıyor hem de şarkı söylüyor. Yeşiltaş'ın görüntüleri, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı.
Trabzon'da sıradışı bir polis memuru... Hem ceza yazıp hem şarkı söyleyen trafik polisi sosyal medyada fenomen oldu.
CEZA YAZARKEN ŞARKI SÖYLÜYOR
Trabzon'da Valilik ve Emniyet Müdürlüğü çevresindeki caddede görev yapan ve park cezası yazarken şarkı söylemeyi de ihmal etmeyen trafik polisi Hüseyin Yeşiltaş'ın görüntüleri sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında yer alıyor.
ONUN YAZDIĞI CEZA ACITMIYOR
Çevre esnafı tarafından sürekli yasak parkları uyarırken düdük öttürmesi nedeniyle "Düdükçü Hüseyin' lakabı takılan polis memuru yazdığı park cezalarına rağmen Trabzon'da en çok sevilen trafik polisleri arasında yer alıyor.
SÜRÜCÜLERİ ŞARKI SÖYLEYEREK UYARIYOR
Yeşiltaş, aynı zamanda yasak park yapan sürücüleri "Polis amca gelirken sen buradan kaçsana, polis amca geldi mi makbuzunu kesti mi ?" diyerek şarkı söyleyerek uyarıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
- Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
- Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
- Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
- Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar