HEM BAYRAM HEM FENERBAHÇELİLER GÜNÜ
Sarı lacivertli kulüp hem bayramı hem Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı.
Sarı lacivertli kulüp hem bayramı hem Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı.
Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertli takım, her yıl 19 Temmuz'da kutlanan 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde açtığı dev Fenerbahçe bayrağı ile kutladı.
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