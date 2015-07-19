Sarı lacivertli kulüp hem bayramı hem Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı.







Sarı lacivertli kulüp hem bayramı hem Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı.







Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertli takım, her yıl 19 Temmuz'da kutlanan 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde açtığı dev Fenerbahçe bayrağı ile kutladı.