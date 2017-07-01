

Almanya'da Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesinde oynadığı önemli rol nedeniyle 'birleşmenin Başbakanı' olarak anılan eski Başbakan Helmut Kohl, uzun bir rahatsızlık döneminin ardından 16 Haziran'da 87 yaşında Ludwigshafen'da hayatını kaybetmişti.



Helmut Kohl için bugün Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak törenin ardından, Ludwigshafen yakınlarındaki ünlü Spreyer Katedrali'nde cenaze töreni düzenlenecek. Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılacak törene Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılması ve konuşma yapması bekleniyor. Rusya Başbakanı Dmitri Medvdev de törene katılacağını açıkladı.



İlk kez bir Avrupalı politikacı için AB düzeyinde cenaze töreni düzenlenecek. Tören 11:00 - 13:00 saatleri arasında yapılacak. Törende Kohl'ün tabutunun Avrupa bayrağı ile sarılı olması bekleniyor.







kaynak:ntv