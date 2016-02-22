

Son zamanlarda skandalları ile değil yaptığı işlerle gündem oluşturmayı başaran Helin Avşar bu kez evlilik haberi ile herkesi şaşırttı. Helin Avşar henüz bir aylık tanıştığı Serkan Bey ile nikah masasına oturdu.







Helin Avşar'ın Serhan Bora ile jet nikah yapmasının sebebi ortaya çıktı. Avşar Kızı, 1 aydır aşk yaşadığı Bora'dan çocuk bekliyor...







Takvim'de yer alan habere göre hızlı yaşamıyla bilinen Helin Avşar, 1 aydır aşk yaşadığı Serhan Bora'yla önceki gün sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. 14 Şubat'ta evlilik teklifi alıp jet hızıyla dünyaevine giren Avşar, hakkında iddialar ortaya atıldı. Konuşulanlara göre güzel tasarımcı iki günlük eşinden hamile.











Apar topar yapılan sade törenle yuvasını kuran Helin Avşar ise hamile iddiaları karşısında sessiz kalarak bunu doğrular gibi.







Hülya Avşar'ın da bu durumdan haberdar olduğu konuşuluyor.











GÜNDEM OLUŞTURDU







Hülya Avşar'n küçük kız kardeşi Helin Avşar kısa bir süre önce tanıştığı ünlü iş adamı Serhan Bora ile nikah masasına oturacağını açıkladı. Bu durum ünlü sanatçı Hülya Avşar'ı çok kızdıracağa benziyor çünkü Helin Avşar henüz 1 ay önce tanıştı Serhan Bora ile..







Helin Avşar evleniyor. 1 aydır tanıdığı ve birlikte olduğu Serhan Bora ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı iddialar arasında. Helin Avşar iddiaya göre 14 Şubat tarihinde sevgilisinden evlenme teklifi aldığını bu yüzden bu teklifi hemen değerlendirmek istediği konuşuluyor. Bu olay sonrası abla Hülya Avşar ne diyecek merak konusu oldu.







Hülya Avşar'ın güzel kız kardeşi Helin Avşar yine aileyi ayağa kaldıracak bir adım attı. Helin Avşar kısa bir sürede tanıştığı Serhan Bora nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Hülya Avşar 'ın bu duruma çok kızacağı konuşuluyor.







Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar evleniyor. Bir süredir birlikte olduğu Serhan Bora ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Helin Avşar 14 Şubat Sevgililer gününde evlenme teklifi almıştı.







Bir çok kez skandalları ile gündeme gelen Helin Avşar bu kez hayırlı bir iş için manşetleri süsledi. Helin Avşar bir süredirl birlikte olduğu iş adamı Serhan Bora ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.







Helin Avşar, yıldırım aşkı yaşadığı Serhan Bora ile evlilik kararı aldı. Çiftin önümüzdeki pazar, aile arasında yapılacak sade bir törenle nikah defterine imza atacakları öğrenildi.







Helin Avşar ile sadece bir aydır tanıdığı Serhan Bora ile yıldırım aşklarının devamını yıldırım nikâhıyla getirecek. Avşar'ın sevgilisinden 14 Şubat'ta evlenme teklifi aldığı ve hiç düşünmeden “evet” dediği, evlilik kararına ailelerin de onay verdiği öğrenildi. Uzun süredir tasarım işiyle ilgilenen Avşar ile Türk öğrencilere yurtdışında eğitim için danışmanlık hizmeti veren sevgilisi, pazar günü Helin Avşar'ın İstinye Evleri'nde düzenlenecek sade bir törenle hayatlarını birleştirecek. Törene sadece çiftin aile üyeleri ve yakın dostları katılacak. Avşar'ın nazardan korktuğu için çok göz önünde olmak istemediği ve o yüzden böyle bir organizasyon yaptığı ileri sürüldü.