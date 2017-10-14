HELİN'İN ÇIĞLIĞINI KİMSE DUYMADI! 1 AY ÖNCE SAPIĞIM VAR, SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYORUM DİYE YAZMIŞ
Pendik'te öldürülen Helin Palandöken'in 18 Eylül'de Twitter'da "Gizli bir platonik sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum" diye yazdığı ortaya çıktı.
Pendik'te bir saldırgan, peşinde olduğu kız öğrenciyle iki arkadaşına sokakta pompalı tüfekle ateş etti. 17 yaşındaki Helin öldü, diğer iki öğrenci ise yaralandı. Liseye girip intihara kalkışan saldırgan yakalandı.
1 AY ÖNCEKİ ÇIĞLIK: SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYORUM
Öldürülen Helin Palandöken'in 18 Eylül'de Twitter'da "Gizli bir platonik sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum" diye yazdığı ortaya çıktı.
DÜN ÖLDÜRÜLDÜ
İstanbul Pendik'te Güzelyalı Tren İstasyonu dün dehşete sahne oldu. İstasyona pompalı tüfekle gelen Mustafa Yetgin (21) burada gördüğü, okuldan çıkan 1'i kız 3 öğrencinin üzerine ateş açtı. Vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Ama vurulan öğrencilerden 17 yaşındaki Helin Palandöken öldü.
TAKİP EDİYORDU
Olay sonrası kaçarak Pendik Güzelyalı Anadolu Lisesi'ne saklanan saldırgan, kendisini takip eden polislerin okula girdiğini görünce, bir pencerenin camını kırarak aldığı cam parçalarıyla bileklerini kesti. Mobil Okul Timleri, katili kısa sürede yakaladı. Yaralanan öğrenciler Cemil Y. ve Deniz M. ise hastanede tedaviye alındı. Saldırganın bir süredir peşinde olduğu genç kızı, okul çıkışlarında takip ettiği öne sürüldü.
KATİLİN İLK İFADESİ
Katilin ilk ifadesinde, öldürme gerekçesi olarak da kıskançlığı öne sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Milliyet
Kaynak: haberinburada
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