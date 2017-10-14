Pendik'te öldürülen Helin Palandöken'in 18 Eylül'de Twitter'da "Gizli bir platonik sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum" diye yazdığı ortaya çıktı.

Pendik'te bir saldırgan, peşinde olduğu kız öğrenciyle iki arkadaşına sokakta pompalı tüfekle ateş etti. 17 yaşındaki Helin öldü, diğer iki öğrenci ise yaralandı. Liseye girip intihara kalkışan saldırgan yakalandı.

1 AY ÖNCEKİ ÇIĞLIK: SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYORUM

Öldürülen Helin Palandöken'in 18 Eylül'de Twitter'da "Gizli bir platonik sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum" diye yazdığı ortaya çıktı.

DÜN ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul Pendik'te Güzelyalı Tren İstasyonu dün dehşete sahne oldu. İstasyona pompalı tüfekle gelen Mustafa Yetgin (21) burada gördüğü, okuldan çıkan 1'i kız 3 öğrencinin üzerine ateş açtı. Vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Ama vurulan öğrencilerden 17 yaşındaki Helin Palandöken öldü.

TAKİP EDİYORDU

Olay sonrası kaçarak Pendik Güzelyalı Anadolu Lisesi'ne saklanan saldırgan, kendisini takip eden polislerin okula girdiğini görünce, bir pencerenin camını kırarak aldığı cam parçalarıyla bileklerini kesti. Mobil Okul Timleri, katili kısa sürede yakaladı. Yaralanan öğrenciler Cemil Y. ve Deniz M. ise hastanede tedaviye alındı. Saldırganın bir süredir peşinde olduğu genç kızı, okul çıkışlarında takip ettiği öne sürüldü.

KATİLİN İLK İFADESİ

Katilin ilk ifadesinde, öldürme gerekçesi olarak da kıskançlığı öne sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada