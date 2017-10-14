Cenazesini Kadınlar Omuzladı! Liseli Helin'in Takamayacağı Duvağı Tabutunun Üzerinde
Savaştan Kaçarak Geldikleri Türkiye'de, 4 Tesis Kurup Sektörün Devleri Arasına Girdiler
Büyükerşen'den Çevreyi Kirletenlere 'çekirdek Çitleyen Eşek'le Gönderme
İngiltere Liginde Haftanın Maçında Livepool İle Manchester United Golsüz Berabere Kaldı
Karabükspor Yeni Hocasıyla Siftah Yaptı
Helin'in Cenazesinde Olay Çıktı, Havaya Ateş Açıldı
Hafta Sonu Ronaldo'yu Savunacak Oyuncu, Tren Beklerken Görüntülendi
Moskova, Trump'ın İran Konusundaki Kararlarını Yanlış Buluyor
Başbakan Yıldırım: Sınırımızda Terör Devletine İzin Vermeyeceğiz
Cep Telefonları İle Beyin Kanseri Arasında Bir İlişki Yok
Katili Ateş Açıyorken Helin Gözlerini Kapatıp Yapma Diye Haykırmış
Kazada Ölen Futbolcularının Adını Kulübe Verdiler
Dünyayı Gezmek İsteyen Çift, Boş Arazide Katamaran Yapıyor
Sgk, Grip Aşısı Yılda Bir Kez Ödenir İfadesine Açıklık Getirdi
Hakkari'de Kaçakları Taşıyan Kamyonet Şarampole Devrildi: 65 Yaralı
Dünyanın En Ulaşılamaz Adası St Helena'ya Uçuşlar Başladı
Negredo'nun Gol Atamamasına Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi
Pendik'te 17 Yaşındaki Helin'i Öldürüp İki Öğrenciyi Yaralayan Zanlı Tutuklandı
Doğum İçin Hastaneye Yatmıştı, Artık Elleri Ve Bacakları Yok
Reina Canisinin Öğrencisi Çıktı! Yakalanmasa Benzer Katliam Yapacaktı

Helin'in Çığlığını Kimse Duymadı! 1 Ay Önce Sapığım Var, Sokağa Çıkmaya Korkuyorum Diye Yazmış

HELİN'İN ÇIĞLIĞINI KİMSE DUYMADI! 1 AY ÖNCE SAPIĞIM VAR, SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYORUM DİYE YAZMIŞ

Pendik'te öldürülen Helin Palandöken'in 18 Eylül'de Twitter'da "Gizli bir platonik sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum" diye yazdığı ortaya çıktı.

Tarih : 14 Ekim 2017, 12:20
Puan Ver : Helin'in Çığlığını Kimse Duymadı! 1 Ay Önce Sapığım Var, Sokağa Çıkmaya Korkuyorum Diye Yazmış(7/10)3

Pendik'te bir saldırgan, peşinde olduğu kız öğrenciyle iki arkadaşına sokakta pompalı tüfekle ateş etti. 17 yaşındaki Helin öldü, diğer iki öğrenci ise yaralandı. Liseye girip intihara kalkışan saldırgan yakalandı.

1 AY ÖNCEKİ ÇIĞLIK: SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYORUM

Öldürülen Helin Palandöken'in 18 Eylül'de Twitter'da "Gizli bir platonik sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum" diye yazdığı ortaya çıktı.

DÜN ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul Pendik'te Güzelyalı Tren İstasyonu dün dehşete sahne oldu. İstasyona pompalı tüfekle gelen Mustafa Yetgin (21) burada gördüğü, okuldan çıkan 1'i kız 3 öğrencinin üzerine ateş açtı. Vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Ama vurulan öğrencilerden 17 yaşındaki Helin Palandöken öldü.

TAKİP EDİYORDU

Olay sonrası kaçarak Pendik Güzelyalı Anadolu Lisesi'ne saklanan saldırgan, kendisini takip eden polislerin okula girdiğini görünce, bir pencerenin camını kırarak aldığı cam parçalarıyla bileklerini kesti. Mobil Okul Timleri, katili kısa sürede yakaladı. Yaralanan öğrenciler Cemil Y. ve Deniz M. ise hastanede tedaviye alındı. Saldırganın bir süredir peşinde olduğu genç kızı, okul çıkışlarında takip ettiği öne sürüldü.

KATİLİN İLK İFADESİ

Katilin ilk ifadesinde, öldürme gerekçesi olarak da kıskançlığı öne sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Helin  İn  Çığlığını  Kimse  Duymadı  1  Ay  Önce  Sapığım  Var  Sokağa  
Çıkmaya  Korkuyorum  Diye  Yazmış    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER