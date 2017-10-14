Savaştan Kaçarak Geldikleri Türkiye'de, 4 Tesis Kurup Sektörün Devleri Arasına Girdiler
Büyükerşen'den Çevreyi Kirletenlere 'çekirdek Çitleyen Eşek'le Gönderme
İngiltere Liginde Haftanın Maçında Livepool İle Manchester United Golsüz Berabere Kaldı
Karabükspor Yeni Hocasıyla Siftah Yaptı
Helin'in Cenazesinde Olay Çıktı, Havaya Ateş Açıldı
Hafta Sonu Ronaldo'yu Savunacak Oyuncu, Tren Beklerken Görüntülendi
Moskova, Trump'ın İran Konusundaki Kararlarını Yanlış Buluyor
Başbakan Yıldırım: Sınırımızda Terör Devletine İzin Vermeyeceğiz
Cep Telefonları İle Beyin Kanseri Arasında Bir İlişki Yok
Katili Ateş Açıyorken Helin Gözlerini Kapatıp Yapma Diye Haykırmış
Kazada Ölen Futbolcularının Adını Kulübe Verdiler
Dünyayı Gezmek İsteyen Çift, Boş Arazide Katamaran Yapıyor
Sgk, Grip Aşısı Yılda Bir Kez Ödenir İfadesine Açıklık Getirdi
Hakkari'de Kaçakları Taşıyan Kamyonet Şarampole Devrildi: 65 Yaralı
Dünyanın En Ulaşılamaz Adası St Helena'ya Uçuşlar Başladı
Negredo'nun Gol Atamamasına Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi
Pendik'te 17 Yaşındaki Helin'i Öldürüp İki Öğrenciyi Yaralayan Zanlı Tutuklandı
Doğum İçin Hastaneye Yatmıştı, Artık Elleri Ve Bacakları Yok
Reina Canisinin Öğrencisi Çıktı! Yakalanmasa Benzer Katliam Yapacaktı
İran'ın Sır Komutanı Kasım Süleymani, Aylar Sonra Talabani'nin Mezarında Görüntülendi

HELİN'İN CENAZESİNDE OLAY ÇIKTI, HAVAYA ATEŞ AÇILDI


Helin'in Cenazesinde Olay Çıktı, Havaya Ateş Açıldı
Tarih : 14 Ekim 2017, 17:50
Puan Ver : Helin'in Cenazesinde Olay Çıktı, Havaya Ateş Açıldı(10/10)6

Pendik'te dün okul çıkış saatinde av tüfeğiyle vurularak öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken, son yolculuğuna duvakla uğurlandı. Genç kızın cenaze töreninde yakınları sinir krizi geçirdi. Cenaze namazı sonrası bilinmeyen bir nedenden genç kızın yakınları birbirine girdi. Bu sırada kalabalıktan bir kişi belindeki silahı çıkarıp havaya ateş açtı.

BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Törene genç kızın babası Nihat Palandöken, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Palandöken'in yakınları ve arkadaşları katıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Törende genç kızın yakınları sinir krizleri geçirirken arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Nihat Palandöken ise ayakta durmakta güçlük çekti. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı acılı babaya destek oldu.

CENAZE NAMAZI SONRASI GERGİNLİK

Öte yandan cenaze namazının kılınmasını ardından cenaze cemevinden çıkarıldığı sırada kalabalık ile bir sürücü arasında gerginlik çıktı. Cenazeye katılanlar sürücüye tepki gösterdi. Kalabalıkla sürücüsü arasında arbede çıktığı sırada bir kişi havaya ateş etti. Bunun üzerine cenaze katılanlar havaya ateş eden kişiye tepki gösterdi. Silahla havaya ateş açan kişi kalabalığın hedefi oldu. Araya girenler kalabalığı sakinleştirdi. Havaya ateş açan kişi de araya girenler tarafından uzaklaştırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Bu anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi. Bu sırada büyük panik yaşandı. Ardından grubun yatışmasıyla Helin Palandöken'in cenazesi toprağa verilmek üzere Aydınlı Köyü Mezarlığı'na götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Helin  İn  Cenazesinde  Olay  Çıktı  Havaya  Ateş  Açıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER