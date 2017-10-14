HELİN'İN CENAZESİNDE OLAY ÇIKTI, HAVAYA ATEŞ AÇILDI
Pendik'te dün okul çıkış saatinde av tüfeğiyle vurularak öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken, son yolculuğuna duvakla uğurlandı. Genç kızın cenaze töreninde yakınları sinir krizi geçirdi. Cenaze namazı sonrası bilinmeyen bir nedenden genç kızın yakınları birbirine girdi. Bu sırada kalabalıktan bir kişi belindeki silahı çıkarıp havaya ateş açtı.
BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI
Törene genç kızın babası Nihat Palandöken, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Palandöken'in yakınları ve arkadaşları katıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Törende genç kızın yakınları sinir krizleri geçirirken arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Nihat Palandöken ise ayakta durmakta güçlük çekti. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı acılı babaya destek oldu.
CENAZE NAMAZI SONRASI GERGİNLİK
Öte yandan cenaze namazının kılınmasını ardından cenaze cemevinden çıkarıldığı sırada kalabalık ile bir sürücü arasında gerginlik çıktı. Cenazeye katılanlar sürücüye tepki gösterdi. Kalabalıkla sürücüsü arasında arbede çıktığı sırada bir kişi havaya ateş etti. Bunun üzerine cenaze katılanlar havaya ateş eden kişiye tepki gösterdi. Silahla havaya ateş açan kişi kalabalığın hedefi oldu. Araya girenler kalabalığı sakinleştirdi. Havaya ateş açan kişi de araya girenler tarafından uzaklaştırıldı.
O ANLAR KAMERADA
Bu anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi. Bu sırada büyük panik yaşandı. Ardından grubun yatışmasıyla Helin Palandöken'in cenazesi toprağa verilmek üzere Aydınlı Köyü Mezarlığı'na götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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