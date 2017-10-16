HELİN PALANDÖKEN'İN YARALI ARKADAŞI: SALDIRGAN ELİNDE SİLAHLA GÜLEREK ARABADAN İNDİ
Pendik'te okul çıkışı öldürülen liseli Helin'in yanındaki yaralı arkadaşı,''Saldırgan elinde silahla gülerek arabadan indi. Silahla hepimizi vurduktan sonra göz göze geldik'' dedi.
İstanbul Pendik'te okul çıkışı Mustafa Yetgin'in (21) silahlı saldırısında ölen Helin Palandöken'in (17) yanındaki yaralı arkadaşı Cemil Y. (17) yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.
"SİLAHLI SALDIRGAN GÜLERTEK İNDİ"
Güzelyalı Tren İstasyonu önünde geçen cuma günü okul çıkışında yaşanan silahlı saldırıda Helin Palandöken hayatını kaybetmiş, arkadaşları Deniz M. ile Cemil Y. ise yaralanmıştı. Hastanede tedavi altında olan Cemil Y., olay günü yaşadıklarını Sabah'a şu sözlerle aktardı. Helin'le çok samimi değildik. Deniz'le beraber giderken, Helin'in de yanımıza geldi. Durağa kadar beraber yürüyecektik. Yani hiçbir ilişkimiz yok, sadece birlikte yürüyorduk. O sırada önümüzde bir araç durdu. İçinden silahlı o kişi gülerek arabadan indi. 'Selamın Aleyküm gençler' dedi. Elinde silah olduğu için, 'Deniz hayırdır' diye üzerine yürüdü. Bir anda ateş etti ve Deniz'i yaraladı.""ONUNLA GÖZ GÖZE GELDİM"
Cemil Y., sözlerine şöyle devam etti: "Ne olduysa 30 saniye içerisinde oldu. Denizi vurduktan sonra bana döndü. 'Yeni sevgilin bu mu Helin' dedi, ateş etti bana. Ben yere düştüm. Sonra Helin'e döndü. Helin bağırıyordu, 'Dur yapma' diye. Sonra Helin'e de ateş etti. O da yere düştü. İki ya da üç el ateş etti. Tekrar bana döndü. Göz göze geldik, yerde yatıyordum. Canım çok yandığı için konuşamadım bile. O göz göze gelmeden sonra sıkacaktı bana ama vazgeçti. Bir anda koşarak uzaklaştı. Okula doğru gitti. Sonrasını çok hatırlamıyorum."
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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