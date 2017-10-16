Bin 800 Yıllık Ağaçtan Çıkan Zeytinyağı 22 Bin Liraya Satıldı
Katalan Liderden İspanya'ya Diyalog Çağrısı
Tsk'da 700 Kripto Fetö'cü Asker Tespit Edildi
Chp, Emeklilerden Muayene Ücreti Alınmaması İçin Kanun Teklifi Sundu
Fiat Chrysler, 470 Bin Aracını Geri Çağırıyor
Vize Restleşmesi Sonrası, Abd Dışişleri Bakanlığı Heyeti Ankara'ya Geliyor
Trabzonspor, Alanyaspor Hezimetinden 1 Ay Geçmeden 6 Gol Yedi
Holding Yöneticisinin Maaşına Yapılan Rekor Zamma Spk İzin Vermedi
Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin Şampiyon Olması Mümkün Değil
İlkokul Mezunu Bekçi, Çatalhöyük'ü Yazdı! Abd'de Üniversitede Okutulmaya Başlandı
Bütçe Açığı Eylülde 6,4 Milyar Lira Oldu
Hastaneden Baykal'ın Son Durumuyla İlgili Açıklama: Geldiğinde Beynin Ana Damarı Tıkalıydı
Şenol Güneş, 40 Derece Ateşine Rağmen Maça Çıktı
Barzani'den Peşmergeye Talimat: Çatışmayı Başlatan Taraf Olmayın
İşsizlik Temmuz Ayında Yüzde 10,7 Oldu
Dilber Ay, Yeni Filminde Oto Tamircisi Muzaffer Usta'yı Canlandıracak
Söz'ün Yavuz Üsteğmen'i Tolga Sarıtaş Ölümden Döndü
G.Saraylı Gomis, Tudor'a Teşekkür Etmek İçin Koşunca Aslan Sevinci Yapamadı
Helin Palandöken'in Yaralı Arkadaşı: Saldırgan Elinde Silahla Gülerek Arabadan İndi
Asker, İdlib'e Üçüncü İntikali Gerçekleştirdi! Hedef: Anadan Kasabası

Helin Palandöken'in Yaralı Arkadaşı: Saldırgan Elinde Silahla Gülerek Arabadan İndi

HELİN PALANDÖKEN'İN YARALI ARKADAŞI: SALDIRGAN ELİNDE SİLAHLA GÜLEREK ARABADAN İNDİ

Pendik'te okul çıkışı öldürülen liseli Helin'in yanındaki yaralı arkadaşı,''Saldırgan elinde silahla gülerek arabadan indi. Silahla hepimizi vurduktan sonra göz göze geldik'' dedi.

Tarih : 16 Ekim 2017, 10:30
Puan Ver : Helin Palandöken'in Yaralı Arkadaşı: Saldırgan Elinde Silahla Gülerek Arabadan İndi(8/10)4

İstanbul Pendik'te okul çıkışı Mustafa Yetgin'in (21) silahlı saldırısında ölen Helin Palandöken'in (17) yanındaki yaralı arkadaşı Cemil Y. (17) yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

"SİLAHLI SALDIRGAN GÜLERTEK İNDİ"

Güzelyalı Tren İstasyonu önünde geçen cuma günü okul çıkışında yaşanan silahlı saldırıda Helin Palandöken hayatını kaybetmiş, arkadaşları Deniz M. ile Cemil Y. ise yaralanmıştı. Hastanede tedavi altında olan Cemil Y., olay günü yaşadıklarını Sabah'a şu sözlerle aktardı. Helin'le çok samimi değildik. Deniz'le beraber giderken, Helin'in de yanımıza geldi. Durağa kadar beraber yürüyecektik. Yani hiçbir ilişkimiz yok, sadece birlikte yürüyorduk. O sırada önümüzde bir araç durdu. İçinden silahlı o kişi gülerek arabadan indi. 'Selamın Aleyküm gençler' dedi. Elinde silah olduğu için, 'Deniz hayırdır' diye üzerine yürüdü. Bir anda ateş etti ve Deniz'i yaraladı.""ONUNLA GÖZ GÖZE GELDİM"

Cemil Y., sözlerine şöyle devam etti: "Ne olduysa 30 saniye içerisinde oldu. Denizi vurduktan sonra bana döndü. 'Yeni sevgilin bu mu Helin' dedi, ateş etti bana. Ben yere düştüm. Sonra Helin'e döndü. Helin bağırıyordu, 'Dur yapma' diye. Sonra Helin'e de ateş etti. O da yere düştü. İki ya da üç el ateş etti. Tekrar bana döndü. Göz göze geldik, yerde yatıyordum. Canım çok yandığı için konuşamadım bile. O göz göze gelmeden sonra sıkacaktı bana ama vazgeçti. Bir anda koşarak uzaklaştı. Okula doğru gitti. Sonrasını çok hatırlamıyorum."

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Helin  Palandöken  İn  Yaralı  Arkadaşı  Saldırgan  Elinde  Silahla  Gülerek  Arabadan  İndi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER