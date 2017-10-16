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Helin Palandöken'in Acılı Babası, Taziyeleri Kabul Ederken Baygınlık Geçirdi

HELİN PALANDÖKEN'İN ACILI BABASI, TAZİYELERİ KABUL EDERKEN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Pendik'te okul çıkışı öldürülen liseli Helin'in babası, yaşadığı acıya dayanamayıp baygınlık geçirdi. Acılı baba, ''Kızım bana bahsetseydi evden çıkarmazdım'' diyerek feryat etti.

Tarih : 16 Ekim 2017, 16:50
Puan Ver : Helin Palandöken'in Acılı Babası, Taziyeleri Kabul Ederken Baygınlık Geçirdi(9/10)5

İstanbul Pendik'te okul çıkışı öldürülen lise öğrencisi Helin Palantöken'nin babası Nihat Palantöken, yaşadığı acıya daha fazla dayanamayarak bayıldı.

TAZİYE EVİNE AKIN ETTİLER

İstanbul Pendik'te dün okul çıkışında av tüfeğiyle vurularak öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palantöken'in babası Nihat Palantöken Tuzla'daki evinde taziyeleri kabul etti. Başsağlığı dilemek için eve akın eden yakınları acılı babayı bir an olsun yalnız bırakmazken taziye evinde duygusal anlar yaşandı. Helin Palantöken için dualar eden sevenleri acılı babanın da acısını hafifletmeye çalıştı.

YAŞADIĞI ACIYA DAYANAMAYAN ACILI BABA BAYILDI

Taziyeleri kabul eden acılı baba Nihat Palantöken yaşadığı acıya daha fazla dayanamayarak bayıldı. Palantöken'in yere yığıldığı gören yakınları ise hemen yanına koşarak müdahale etmeye çalıştı.

Helin Palandöken

"BENİM EVLADIM GİTTİ, DALIM GİTTİ"

Kendinden geçmeden önce basın mensuplarına açıklama yapan baba Nihat Palantöken, "Benin içim yanıyor. Benim evladım gitti, dalım gitti. Bir ağaç bir dalla yaşamaz ben nasıl yaşayayım bir dalla. İki dalım vardı dalımın birini aldılar benden. Ben tek dalla nasıl yaşarım. Daha önce hiç bahsetmemişti kızım böyle bir şeyden. Bahsetseydi ben bırakır mıydım. Evimden dışarı çıkarmazdım" ifadelerini kullandı.

Baba Nihat Palandöken

"KATİL İÇİN İDAM İSTİYORUM"

Başbakan Binali Yıldırım'ın kendisine başsağlığı ziyaretinde bulunduğuna da değinen baba Palantöken, "Katil için idam istiyorum. Kadın sapıklarına idam istiyorum. En ağır ceza verilsin. Ben bunu Başbakana da söyledim, Bakana da söyledim. Siz isterseniz yasa çıkarırsınız dedim. Silahlar rahat satılıyor. Biz de mi silahlanalım" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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