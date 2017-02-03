Açık Akaryakıt Alımına Düzenleme
2020'lerin Konutu Özgür Ve Ferah Olacak
Trump'tan İran'a Uyarı: Ben Obama'ya Benzemem
Boğazın Altından Geçecek Yaya Yolu İçin Keşif
Helin Avşar'dan 'evetli Cumalar'
Reina Saldırganı Teröristin Eşine Tutuklama Talebi
Sigaraya Yeni Yasaklar Geliyor!
Reina Saldırısıyla İlgili 11 Tutuklama Talebi
5 Milyon Kanseri Engellemek Mümkün!
İşte Haberleşme Faturası En Yüksek 10 Vekil
Ülkü Ocakları'ndan Bahçeli'ye Destek
Mesut Ve Arda Aynı Takımda!..
Vergi İndirimi Fiyatlara Yansıyacak Mı?
'ekmek' Çetesi Çökertildi! Aralarında Polisler De Var
Uefa, Vodafone Arena'yı Açıkladı!
Trump'tan İsrail'e İlk Uyarı
Zinciri Kıran Acun Ilıcalı Birinci Sırada
Fransa'da Müzeye Girmeye Çalışan Kişiye Ateş Açıldı
Çocuklardaki İştahsızlığın Nedeni…
İş Bankası'ndan Promosyon Ödemeleri 1 Mart'ta

helin avşar'dan 'evetli cumalar'

HELİN AVŞAR'DAN 'EVETLİ CUMALAR'

Helin Avşar, "Evet'li Cumalar" yazılı notunu paylaşarak, Anayasa değişiklik referandumunda rengini belli etti. Ancak bir süre sonra paylaşımı silen Helin Avşar, bir süre sonra tekrar paylaşıp tekrar sildi.

Tarih : 03 Şubat 2017, 16:26
Puan Ver : Helin Avşar'dan 'evetli Cumalar'(6/10)3


Bir magazin programında yorumculuk yapan Helin Avşar, Anayasa değişikliğine dair yapılacak olan referandumda rengini belli etti. Avşar, Instagram hesabından “Evet'li Cumalar… Cumamız mübarek olsun” yazılı notun fotoğrafını paylaştı. Ancak Helin Avşar, ‘Evet'li paylaşımı sabah saatlerinde yapmasının ardından 30 dakika sonra kaldırıp saatler ilerledikten sonra tekrar paylaştı.



BİR YAZIP BİR SİLDİ



Helin Avşar, paylaşımında samimi değilmişçesine, kimsenin anlam veremediği bir şekilde ilerleyen saatlerde paylaşımını tekrar kaldırdı.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Helin  Avşar  Dan    Evetli  Cumalar      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER