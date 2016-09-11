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helin avşar sonunda itiraf etti

HELİN AVŞAR SONUNDA İTİRAF ETTİ

Helin Avşar 6 ay önce evlendiği eşi Serhan Bora ile boşanma kararı aldı. Avşar, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabı üzerinden 'boşanacağını' duyurmuş, daha sonra ise hack'lendiğini iddia etmişti.

Tarih : 11 Eylül 2016, 17:18
Puan Ver : Helin Avşar Sonunda İtiraf Etti(5/10)3


Helin Avşar 6 ay önce evlendiği eşi Serhan Bora ile boşanma kararı aldı. Avşar, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabı üzerinden 'boşanacağını' duyurmuş, daha sonra ise hack'lendiğini iddia etmişti."Kimsenin gücenmesine kimsenin kırılmasına kıyamayan bir insan olarak doğruyu paylaşayım. Eşimle uzun zamandır, evleneli 6 ay olsa da anlaşarak boşanıyoruz. birbirimizi kırdık mı; hayır! Ben hep ona saygı duyacağım. biz severek ve dost kalarak ayrılıyoruz"








Etiketler: Helin  Avşar  Sonunda  İtiraf  Etti    haber

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