

Helin Avşar 6 ay önce evlendiği eşi Serhan Bora ile boşanma kararı aldı. Avşar, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabı üzerinden 'boşanacağını' duyurmuş, daha sonra ise hack'lendiğini iddia etmişti."Kimsenin gücenmesine kimsenin kırılmasına kıyamayan bir insan olarak doğruyu paylaşayım. Eşimle uzun zamandır, evleneli 6 ay olsa da anlaşarak boşanıyoruz. birbirimizi kırdık mı; hayır! Ben hep ona saygı duyacağım. biz severek ve dost kalarak ayrılıyoruz"