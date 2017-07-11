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Helin Avşar, "Sıcak" Notuyla Paylaştığı Fotoğrafla Yürek Hoplattı
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Helin Avşar,

HELİN AVŞAR, "SICAK" NOTUYLA PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLA YÜREK HOPLATTI

Geçtiğimiz yılın son aylarında evliliğini sonlandıran Helin Avşar'ın sosyal medya hesabından "sıcak" notuyla paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 12:30
Puan Ver : Helin Avşar, "Sıcak" Notuyla Paylaştığı Fotoğrafla Yürek Hoplattı(9/10)5

Son dönemlerde cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Hülya Avşar'a kardeşi Helin Avşar da ayak uydurdu.

FİT VÜCUDUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Geçtiğimiz yılın son aylarında evliliğini sonlandıran Helin Avşar, şimdilerde Ayvalık'ta tatil yapıyor. Tatilden paylaştığı fotoğraflarla fit vücudunu gözler önüne seren Avşar'ın son yorumu sıcaklarla ilgili oldu.

FOTOĞRAFA "SICAK" NOTUNU DÜŞTÜ

Mayolu bir selfiesini takipçilerinin beğenisine sunan Helin Avşar, instagram'da yayımladığı fotoğrafa "Sıcak" notunu yazdı.

İşte Helin Avşar'ın o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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