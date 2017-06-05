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HELİKOPTER ŞEHİDİNİN BABASINDAN DUYGULANDIRAN KONUŞMA


HELİKOPTER ŞEHİDİNİN BABASINDAN DUYGULANDIRAN KONUŞMA
Tarih : 05 Haziran 2017, 15:25
Puan Ver : Helikopter Şehidinin Babasından Duygulandıran Konuşma(9/10)11


Düziçi İlçesi'ne bağlı Bostanlar Köyü'ndeki evinde taziyeleri kabul eden Ali Koç'un bir sohbet sırasında yaptığı konuşma, cep telefonuna kaydedildi. Sonra sosyal medya hesaplarından yayılan bu konuşma, dinleyenleri duygulandırıyor. Ali Koç, konuşmada şunları söylüyor:



"Ben ağlarsam benim oğlum bana demez mi 'Şu babama bak, benim cennete gelmeme gönlü mü yok acaba. Beni dünyada yeryüzünde mi bırakmak istiyordu. Yoksa benim çiftçi olarak mı kalmamı istiyordu. Mesleğim buydu ben bu görevi seçtim. Demek ki babam cennete gelmemi istemiyormuş' diye. O orada kahır ettiğinde, yüzüne gölge düştüğü zaman, peygamberimizin, şehit arkadaşlarının komşusu olarak utanmayacak mı? O yüzden oğlumun gönlünü niye kırayım ben? Ben cenaze eviyim diye, karşıya oturup, oğlum gitti diye üzüleyim mi? Kalbimi mi öldüreyim? Kalbim açılsın, gözüm coşsun ki oğlum beni yanına alsın. Benim kafam toprağa düşer düşmez, Allah'a güveniyorum ki ve Allah'ın sözüdür bu, 'Bir şehit, ailesinden 70 Müslüman'ı yanına alabilecek' diyor. Babası bağırıyor çağırıyor, küfür ediyorsa almaz babasını, çünkü gönlünü kırdı. Annesi de feryat figan, 'Benim oğlum genç gitti' diye ağlıyor ama oğlan orada 'Anne ben burada rahatım' diyor ama biz onu duymuyoruz. O yüzden biz onu orada niye üzelim? Ben burada misafirlerimiz kucaklayıp, öpmeyeyim mi, misafirlerimle haşır neşir olmayayım mı, bir kenarda ağlayayım mı oğlum gitti diye? Şehit ailesi için diyorum, coşacaksın ayakta kalacaksın gardaşım."

 



 



kaynak:milliyet








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