HELİKOPTER KAZASINDA ENKAZDAKİ 12 ŞEHİDE BÖYLE ULAŞTILAR
Pülümür'ün Kocatepe Köyü kırsal kesiminde kötü hava koşulları nedeniyle geçen 18 Nisan'da düşen polis helikopterinin enkazına ulaşmak için aralarında Tunceli, Erzincan olmak üzere 10 ayrı bölgeden afad, UMKE, 112 sağlık ekipleri, harekete geçti.
Pülümür İlçesine 35 kilometre uzaklıktaki Kocatepe Köyü'ne ulaşan ekipler, helikopterin 19 kilometre uzaklıktaki Sarıgöl Yaylası'nda düştüğünün bildirilmesi üzerine, kardan kapalı yola yaya olarak devam ettiler.
kaynak:milliyet
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