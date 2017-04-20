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helikopter kalktıktan 8 dakika sonra irtibat kesilmiş!

HELİKOPTER KALKTIKTAN 8 DAKİKA SONRA İRTİBAT KESİLMİŞ!

Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesinde 2 bin 500 rakımlık dağlık alana düşen ve 12 kişinin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili detaylı açıklama yaptı

Tarih : 20 Nisan 2017, 16:15
Puan Ver : Helikopter Kalktıktan 8 Dakika Sonra İrtibat Kesilmiş!(7/10)6


Tunceli Valiliği, helikopter kazası sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ilgili detaylı açıklama yaparken, helikopterle irtibatın kalkışından 8 dakika sonra kesildiğini ve hemen harekete geçildiğini duyurdu.



Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, helikopterin Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Pülümür-Dağyolu Jandarma Karakol Komutanlığından Ovacık İlçesi'ne personel sevk ettiği belirtildi.



Saat 11.35'te havalanan Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 adet Sikorsky helikopterinden saat 11.43'den itibaren radar sisteminden sinyal alınamadığı aktarılan açıklamada, "Ankara Hava Trafik Kontrol Merkezi tarafından Tunceli İl Jandarma Komutanlığına saat 12.40'da bildirilmiştir. Olayın öğrenilmesine müteakip saat 13.10'da Tunceli İl Jandarma Komutasında 2 Sikorsky helikopter ile 1 JÖH Timi son sinyalin alındığı Çambulak Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kocatepe Jandarma Karakol Komutanlığı arasında bulunan Mahmut Boğazı bölgesinde arama-kurtarma faaliyetine başlamıştır. Diyarbakır Hava Üssünden 1 kasa arama-kurtarma uçağı bölgede role görevi yapmak ve arama kurtarma faaliyetine destek olmak maksadıyla saat 13.25'de kalkış yapmış, saat 15.05'de ise Kara Kuvvetlerine ait 1 adet İKU bölgede görüntü aktarımı yapmaya başlamıştır. Kaybolan helikopterin düştüğü değerlendirilen noktaya takviye birlik olarak Pülümür Jandarma Asayiş Komando Komutanlığında bulunan 4 Tuzla Jandarma Komando TİMİ, Kocatepe Jandarma Karakol Komutanlığından 1 JİG timi, 1 Güvenlik Korucusu timi, Geyiksuyu Jandarma Komando Komutanlığından 1 Komando timi ve 6 kişilik AFAD ekibi bölgeye sevk edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğümüzden 2 PÖH timi takviye kuvvet olarak hazır olarak bekletilmiştir" denildi.



 



kaynak:sabah








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