O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

helikopter halk pazarında alçak uçuş yaptı: 1 yaralı

HELİKOPTER HALK PAZARINDA ALÇAK UÇUŞ YAPTI: 1 YARALI

Samsun'da bir elektrik şirketine ait helikopterin halk pazarı üzerinde alçak uçuş yapması sonucu üzerine pazar şemsiyesi düşen esnaf yaralandı, pazar yerinde hasar oluştu.

Tarih : 09 Ağustos 2016, 16:16
Puan Ver : Helikopter Halk Pazarında Alçak Uçuş Yaptı: 1 Yaralı(0/10)


Samsun'da bir elektrik şirketine ait helikopterin halk pazarı üzerinde alçak uçuş yapması sonucu üzerine pazar şemsiyesi düşen esnaf yaralandı, pazar yerinde hasar oluştu. Esnaf Çıkla: "Helikopter uçuyordu. Biz de darbe oluyor zannettik. Korkudan ödümüz patladı. Her şey birbirine girdi. Yazık değil mi bu millete. Biz burada akşama kadar 1 lira kazanmak için ter döküyoruz. Adama 'git' diyoruz, adam yine geldi"



Samsun'da bir elektrik şirketine ait helikopterin halk  pazarı üzerinde alçak uçuş yapması sonucu üzerine pazar şemsiyesi düşen esnaf  yaralandı.



    Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde  elektrik santralinden havalandığı belirtilen helikopter, alçak uçuş yaptı.  Helikopterin bir süre havada kalması sonucu oluşan rüzgarın etkisiyle santralin  bitişiğinde bulunan halk pazarındaki tezgahlar ve şemsiyeler devrildi.



    Bir şemsiyenin devrilmesi sonucu esnaf Nur Gündüz (50) yaralandı.  Hafif yaralanan Gündüz ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesindeki  tedavinin ardından taburcu edildi. Helikopterin oluşturduğu rüzgar nedeniyle  pazar yerinde hasar oluştu.



    Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah pazar yerini  kurduklarını ve satış yaptıklarını söyledi.



    Helikopterin santralden havalandığını belirten Gündüz, "Birden bir  rüzgar, fırtına esti. Helikopter santralin üstünde durdu. Tezgahlarımız,  şemsiyelerimiz uçtu. Biz de korktuk, şemsiyeler savruldu, belime şemsiye vurdu.  Bir tane mi, iki tane mi bilmiyorum. Belim çok ağrıyordu, ambulans geldi.  Hastaneye gittik, iğne vurdular. Belimde burkulma var, incinme var. Doktor,  istirahat verdi. Şikayetçi olacağız, zararımız var." dedi.








Etiketler: Helikopter  Halk  Pazarında  Alçak  Uçuş  Yaptı  1  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER