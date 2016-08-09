

Samsun'da bir elektrik şirketine ait helikopterin halk pazarı üzerinde alçak uçuş yapması sonucu üzerine pazar şemsiyesi düşen esnaf yaralandı, pazar yerinde hasar oluştu. Esnaf Çıkla: "Helikopter uçuyordu. Biz de darbe oluyor zannettik. Korkudan ödümüz patladı. Her şey birbirine girdi. Yazık değil mi bu millete. Biz burada akşama kadar 1 lira kazanmak için ter döküyoruz. Adama 'git' diyoruz, adam yine geldi"



Samsun'da bir elektrik şirketine ait helikopterin halk pazarı üzerinde alçak uçuş yapması sonucu üzerine pazar şemsiyesi düşen esnaf yaralandı.







Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde elektrik santralinden havalandığı belirtilen helikopter, alçak uçuş yaptı. Helikopterin bir süre havada kalması sonucu oluşan rüzgarın etkisiyle santralin bitişiğinde bulunan halk pazarındaki tezgahlar ve şemsiyeler devrildi.







Bir şemsiyenin devrilmesi sonucu esnaf Nur Gündüz (50) yaralandı. Hafif yaralanan Gündüz ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesindeki tedavinin ardından taburcu edildi. Helikopterin oluşturduğu rüzgar nedeniyle pazar yerinde hasar oluştu.







Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah pazar yerini kurduklarını ve satış yaptıklarını söyledi.







Helikopterin santralden havalandığını belirten Gündüz, "Birden bir rüzgar, fırtına esti. Helikopter santralin üstünde durdu. Tezgahlarımız, şemsiyelerimiz uçtu. Biz de korktuk, şemsiyeler savruldu, belime şemsiye vurdu. Bir tane mi, iki tane mi bilmiyorum. Belim çok ağrıyordu, ambulans geldi. Hastaneye gittik, iğne vurdular. Belimde burkulma var, incinme var. Doktor, istirahat verdi. Şikayetçi olacağız, zararımız var." dedi.