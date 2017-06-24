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Helallik İsterken Kalp Haberi Geldi

helallik isterken kalp haberi geldi

HELALLİK İSTERKEN KALP HABERİ GELDİ

Kalp yetmezliği bulunan Murat Özdemir, annesiyle helalleşirken kalp haberi geldi Konya'da beyin ölümü gerçekleşen gencin kalbi, Antalya'da Özdemir'e nakledildi

Tarih : 24 Haziran 2017, 11:13
Puan Ver : Helallik İsterken Kalp Haberi Geldi(9/10)7


Konya'da Kesmecik köyünde yaşayan ve kalp yetmezliği ile mücadele eden Murat Özdemir'in (22) durumu iki hafta önce ağırlaştı. Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, yoğun bakıma alındı. sağlık Bakanlığı Acil kalp bekleme listesinde olan gence bir türlü kalp çıkmadı. Durumu her geçen gün kötüye giden Murat yaşama ümidini kaybedince annesi Aysel Özdemir'i yanına çağırıp "Bana kalp çıkmayacak ve sanırım öleceğim. Hakkını helal et anne" dedi.



UÇAK TAHSİS EDİLDİ

Bu duruma şahit olan yoğun bakım doktorları ve hemşireleri anne ve oğula, "Ümidinizi kaybetmeyin, önümüz bayram. Kalp çıkar çifte bayram yaşarsınız" diye moral vermeye çalıştı. Bu sözler üzerine Murat Özdemir sanki içine doğmuş gibi "Bana kalp çıkarsa Konya'dan çıkar. Çıkmazsa sizler de hakkınızı helal edin" dedi. Bu konuşmaların ardından 30 dakika sonra hastanenin kalp nakli koordinatörü Fatma Temel'in telefonu çaldı. Konya'da kaza geçiren üniversite öğrencisi Uğur Zafer Yanık'ın (22) beyin ölümünün gerçekleştiği ve bağışlanan kalbinin Murat Özdemir'e uyumlu olduğu bildirildi. Bu dakikadan sonra zamana karşı yarış başladı. Kalbin Konya'dan Antalya'ya getirilmesi için Sağlık Bakanlığı ambulans uçak tahsis etti. Antalya'dan giden ekip Uğur Zafer Yanık'ın bağışlanan kalbini, iki böbreği ve karaciğerini alıp, Sağlık Bakanlığı uçağıyla Antalya'ya geldi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla Konya'dan getirilen kalp Murat Özdemir'e nakledildi. 3 saat süren operasyonun başarılı geçtiğini belirten Prof. Dr. Bayezid, "Konya'dan kalbin alınması, Antalya'ya getirilmesi ve nakledilmesi toplamda 5 saat sürdü. Bu ideal bir süre. Dünya standartlarının önüne geçtik" diye konuştu.



 



kaynak:milliyet








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