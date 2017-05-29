

Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), martta bir önceki aya göre yüzde 1,12 artarak 201,14'e yükseldi.







Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2017 dönemine ilişkin HKFE verileri açıklandı.







Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12 artarak 201,14 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,39 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,09 artış gösterdi.







Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı mart ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,60, 0,97 ve 1,15 artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 10,95, 10,02 ve 15,48 yükseldi.







kaynak:haberler