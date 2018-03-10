Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO askerlerinin Afrin kent merkezine ilerlemeye devam ediyor. Askerlerimizin Afrin merkezine 800 metreye kadar yaklaşması teröristlere korku saldı.

HALEP'E KAÇARKEN REJİM GÜÇLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Terör örgütü PYD/PKK'nın sözde içişleri sorumlusu Hassan Beyram Afrin'den Halep'e kaçarken Alziyara geçişinde Esad Rejimine bağlı güçler tarafından yakalandı. Haberi Esad Rejimi'ne yakın Qasioun Haber Ajansı duyurdu.

ALZİYARA GEÇİŞİ

Alziyara geçişi Halep'in kuzey kırsalında yer alıyor ve bu geçiş Esed rejim güçleri ile terör örgütü YPG'nin işgal altında tutuğu alanların arasında yer alıyor.

Kaynak: haberinburada