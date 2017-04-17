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hedef maç 19 puan

HEDEF MAÇ 19 PUAN

10 maçlık serisi kesintiye uğrayan Trabzonspor kalan yedi haftada yeni seri peşinde. Hedef yenilmeden sezonu bitirmek

Tarih : 17 Nisan 2017, 09:46
Puan Ver : Hedef Maç 19 Puan(5/10)7


 Trabzonspor, ligi Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlamakta kararlı. Sezonun ilk yarısındaki kötü istatistikleri, ikinci devrede tamamen terse çeviren bordo-mavililer, 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik içeren bir seri yakalamıştı.



Beşiktaş maçı ile bu serisi sona eren Karadeniz ekibi, yeni bir hedef belirledi. Sezonu Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlamaya kararlı olan bordo- mavililerin, yeni hedefi ligde kalan 7 maçta 19 puan toplayabilmek. Antalyaspor, F.Bahçe ve Başakşehir gibi önemli rakiplerin de olduğu 7 maçlık seri öncesi oyuncularını motive etmeye çalışan Ersun Yanal, "Beşiktaş maçı öncesi başardık, yine başarabiliriz. O maçtaki performansımız ortada. Biz iyi bir takımız" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Hedef  Maç  19  Puan    haber

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