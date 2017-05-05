HEATHROW HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR DURDURULDU
İngiltere'nin başkentinde bulunan ünlü havalimanındaki üç numaralı terminalde, Türkiye'den gelen bir terör şüphelisi yakalandı. Reuters, uçuşların bir süre askıya alındığını son dakika olarak duyurdu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ünlü Heathrow Havalimanı, bir süre uçuşlara kapatıldı. Reuters haber ajansı, havalimanındaki üç numaralı terminalin bir süre kapatılmasını son dakika olarak duyurdu.
kaynak:milliyet
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