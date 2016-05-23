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he iphone 7 kamerası için sony ve lg gündemde!

HE İPHONE 7 KAMERASI İÇİN SONY VE LG GÜNDEMDE!

Apple iPhone 7 son derece önemli yeniliklerle bekleniyor. iPhone 7 kamerası için şimdiden iki önemli isim gündemde. Apple, Sony veya LG ile anlaşmaya varabilir.

Tarih : 23 Mayıs 2016, 17:07
Puan Ver : He İphone 7 Kamerası İçin Sony Ve Lg Gündemde!(7/10)8


Apple iPhone 7 son derece önemli yeniliklerle bekleniyor. iPhone 7 kamerası için şimdiden iki önemli isim gündemde. Apple, Sony veya LG ile anlaşmaya varabilir.



Akıllı telefon dünyasının popüler ismi iPhone, yaz ayları sonunda yeni modeli ile karşımızda olacak. Ancak bu yıl telefondan önemli yenilikler bekleniyor. Çift kamera teknolojisi, beklenen yeniliklerden sadece biri.



iPhone 7 kamerasını kim üretecek?



İşte önemli sorulardan biri bu. Sensör konusunda uzun zamandır Sony ile çalışan firmanın yine bu partnerliği devam ettirmesi bekleniyor. Ancak çift kamera teknolojisi gündeme geldiğinde LG ismi de anılıyor.



Nomura Securities isimli araştırma ve analiz şirketinin iddiasına göre Apple, sensör konusunda Sony ile çalışmaya devam edecek. Ancak çift kamera teknolojisi sebebiyle LG ile bir partnerlik söz konusu olabilir.



Ek olarak iPhone 7 modelinde çift kamera beklenmiyor. Çift kamera sadece iPhone 7 Plus yani büyük ekranlı iPhone 7 versiyonunda karşımıza çıkacak. Uzak bir ihtimal ise iPhone 7 modelinde Sony, iPhone 7 Plus modelinde ise LG kamera teknolojisini görebiliriz.



Çift kamera teknolojisi haricinde suya dayanıklılık, 3.5 mm ses portunun kaldırılması, daha ince çerçeveler ve daha yüksek ekran çözünürlüğü gibi özellikler bekleniyor. Ancak genel hatları itibariyle iPhone 7 şimdilik tam bir gizlilik içerisinde.



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