

CHP İzmir İl Başkanı, HDP'ye o veren CHP'lilerin gerçekle yüz yüze geldiklerini; kime hizmet ettiklerini anladıklarını söyledi.







Milliyet'ten Muhittin Akbel, CHP İzmir İl Başkanı Bedri Sertel'e "CHP'li olduğu halde, sırf HDP Meclis'e girsin, AK Parti iktidar olmasın diye oyunu veren İzmirli seçmenler... Acaba yine HDP'ye mi oy verecekler?" diye sordu.







"GERÇEKLE YÜZ YÜZE GELDİLER"



Çarpıcı açıklamalarda bulunan Bedri Sertel, HDP'ye oy veren CHP'li İzmirliler'in son terör olaylarından sonra gerçekle yüz yüze geldiğini söyledi.







"O OYLAR CHP'YE DÖNECEK"



Bedri Sertel devamında, "O oyların hepsi, CHP'ye geri dönecek" dedi.







"KİME HİZMET ETTİKLERİNİ ANLADILAR"



Sertel, AK Parti iktidar olmasın diye HDP'ye oy veren CHP'liler için "Oyların, nereye gittiği, kime hizmet ettiğini anladılar" ifadelerini kullandı.