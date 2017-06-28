

Akşam gazetesi bugün birinci sayfasından Yelda Gökdağ imzalı, “Özkan HDP için Gün Sayıyor” başlığıyla yaptığı haberde, Tuncay Özkan'ın HDP'ye geçeceğini iddia etti.







Akşam'ın bu iddiası üzerine Tuncay Özkan sosyal medya hesabından Akşam gazetesine yanıt verdi. Özkan sosyal medya hesabından Akşam'ın iddiasını paylaşarak, “Allah yakışan iftiradan korusun! ATTIĞINIZ B*K İLE ADALET GÜNEŞİNİ SIVAYAMAZSINIZ Hergün daha çok kokuşuyorsunuz. YALANCI @Aksam. B*KÇULAR!” diye yazdı.











kaynak:süperhaber