HDP'NİN ORTAK SAVUNMA METNİ: BENİ SADECE HALKIM YARGILAR
Dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından HDP'nin mahkeme ve savcılıklarda kullanacağı ortak savunma metni ortaya çıktı. Metinde "Beni sadece halkım yargılayabilir." denildi.
Dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, "Savcının özel kalem müdürüne, ifadeye gelmeyeceğimizi söyledim." dedi. Öte yandan HDP'nin MYK toplantılarında ve Meclis Grubu'nda kararlaştırılan ortak savunma metni de ortaya çıktı.
"İFADEYE GELMEYECEĞİMİZİ SÖYLEDİM"
Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından HDP Muş Milletvekilleri Ahmet Yıldırım ile Burcu Çelik Özkan'ı ifade vermek üzere Adalet Sarayına davet etti. Yıldırım ile Burcu Çelik Özkan, Cumhuriyet Başsavcı Özel Kalem Müdürüne, parti kararı uyarınca ifadeye gelmeyeceklerini bildirdiler. Milletvekili Ahmet Yıldırım, telefon görüşmesinin dün yapıldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Ben kendisine hakim ve savcılarla bir sorunumuz olmadığını, yargıdan kaçmadığımızı, ancak Anayasa'ya aykırı olan bu düzenlemenin bir parçası olmak istemediğimizi ve parti olarak aldığımız karar gereğince ifadeye gelmeyeceğimizi söyledim. 20 Mayıs'a kadar benim hakkımda bir fezleke vardı. Ancak, dokunulmazlığın kaldırılmasından sonra geriye dönük fezlekeler hazırlanmış. Milletvekilliğimiz bitmeden gelip ifade vermeyeceğimizi belirttik."
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