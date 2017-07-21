HDP'NİN KAÇAK VEKİLİNİN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLÜYOR
Anayasa ve Adalet KArma Komisyonu, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi talebini onaylayarak Meclis Genel Kurulu'na sevk etti.
5 BİRLEŞİME KATILMADIĞI GEREKÇESİYLE VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ
Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyon, AK Partili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Meclis çalışmalarına 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayında toplam 5 birleşime katılmadığı gerekçesiyle HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin görüşüldü.
KOMİSYONDA OY ÇOKULUĞUYLA KABUL EDİLDİ
Faysal Sarıyıldız'ın savunmasının okutulmasının ardından HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder konuştu. Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'na gönderilen Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı burada yapılacak gizli oylamayla netleşecek.
HDP'Lİ ÖZTÜRK'ÜN VEKİLLİĞİ DE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
Öte yandan komisyonda daha önce HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar almıştı.
1 SENE ÖNCE YURT DIŞINA KAÇMIŞLARDI
HDP Van milletvekili Tuba Hezer Öztürk'ün Ankara'daki canlı bomba saldırısını gerçekleştiren PKK'lının ailesine taziyeye gitmesi çok tartışılmıştı. Ayrıca arabasının bagajında PKK'lılara sevk edilmek üzere silah taşıdığı iddia edilen HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız da dokunulmazlık tartışmasının en önemli unsurlarından biriydi.
Tuba Hezer de Faysal Sarıyıldız da dokunulmazlıkların kaldırılması için Meclis Genel Kurul'unda oylama yapılmadan, yani bundan yaklaşık 1 sene önce "parti çalışmaları" için yurt dışına çıktı. O günden bu yana Türkiye'ye dönmediler.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mescid-İ Aksa İçin Acil Toplantıya Çağırıldı
- Fransa'da Cami Kapısına Domuz Kafası Asıldı
- Abd Savunma Bakanlığı Pentagon İtiraf Etti: Abd'nin İmparatorluğu Çöküyor
- İngiltere'nin Gündemi Bu! Kraliçe'ye 'dokundu' Yer Yerinden Oynadı
- Aldatıldığını Düşünen Kadın, Eşinin Cinsel Organını Bıçakla Parçaladı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar