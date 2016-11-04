

İfade vermeye gitmedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan HDP milletvekilleri hakkındaki fezlekelerde "öldürmeye teşebbüs", "örgüte üye olmak", "teröristleri operasyonların sürdüğü yerden kaçırma ve tedavi ettirmeye yardımcı olma" gibi suçlar yer alıyor.



Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Van ve Bingöl cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan HDP milletvekillerinin terör suçlarıyla ilgili çok sayıda fezlekesi bulunuyor.



HDP'li 55 milletvekili hakkındaki 511 dosya, ağırlıklı terörle ilgili suçları kapsıyor.



- Demirtaş'a yönelik suçlamalar



Gözaltına alınan ve hakkında en fazla dosya bulunan milletvekili Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın fezlekelerinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt adına suç işlemek" gibi suçları işlediği yer alıyor.



Demirtaş'ın dosyalarında yer alan diğer suçlar şu şekilde:



"Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamak, terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, Cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılamak, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak, terör örgütü PKK propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, 298 sayılı kanuna muhalefet, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, 2911 sayılı kanuna muhalefet, hakaret, suç işlemeye alenen tahrik, kanunlara uymamaya tahrik, kamu görevlisinin aleyhine iftira, suç işlemeye tahrik ve suç işlemeye azmettirme, devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs."



Gözaltındaki diğer bir milletvekili Figen Yüksekdağ'ın fezlekelerindeki suçlar arasında ise şunlar yer alıyor:



"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü propagandası yapmak, suç işlemeye alenen tahrik, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, suçu ve suçluyu övmek."



- Terör örgütüne yardımlar dosyalarda



Yurt dışında bulunan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek, silahlı terör örgütüne silah sağlamak, örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarını işlediği belirtilen fezlekeleri dikkati çekiyor.



Sarıyıldız'ın dosyasında terörle mücadele kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü mensuplarınca verilen talimat ve yönlendirmeler ile bazı terör örgütü mensuplarını bulundukları yerden çıkartarak, "örgüt mensuplarını gizli bir şekilde operasyon bölgesinden kaçırmak, güvenlik güçlerince yakalanmalarını engellemek, operasyonlara mani olunması amacıyla vatandaşlar üzerinde baskı kurmaya çalışmak suretiyle silahlı terör örgütüne üye olma ve yönetme" suçunu işlediğine işaret ediliyor.



Faysal Sarıyıldız'ın "silahlı terör örgütüne silah sağlamak" suçuna ilişkin fezlekesinde ise kendi üzerine kayıtlı araçla, bir Suriye uyrukluyla 27 Ocak 2015 tarihinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ele geçirilen çok sayıda el bombası, gece görüş dürbünü, telsiz, M-16 marka tüfek, tabanca ile çok sayıda mermiyi, PKK'nın Suriye kanadı PYD/YPG'ye göndermek üzere söz konusu ilçeye getirdiği ifade ediliyor.



- Milletvekiline, "kaymakamı öldürmeye teşebbüs" suçlaması



İfade vermeye gitmeyen milletvekillerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun ise "askeri yasak bölgelere girmek, halkı askerlikten soğutma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs, terör örgütü propagandası yapma, zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlarını işlediğine yönelik dosyaları bulunuyor.



Encu hakkında Şırnak Uludere'de 34 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin taziye ziyaretinde bulunmak, hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüşmek üzere bölgeye giden dönemin Kaymakamı Naif Yavuz'un yaralanması nedeniyle "öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği dosyası da bulunuyor. Fezlekede Encu'nun, Kaymakam Yavuz'a yönelik, "Vurun, öldürün, ateşe atın, yakın" şeklinde ifadeler kullandığı, beraberindeki grupla saldırıda bulunmak suretiyle Yavuz'un hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına neden olduğu ve "iştirak halinde yaralamak suretiyle kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği belirtiliyor.



Ankara'da 17 Şubat'taki saldırıyı gerçekleştiren teröristin taziyesine giden ve yurt dışında bulunan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün dosyalarında "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" gibi suçlamalar yer alıyor.



- Örgüt mensuplarını operasyon bölgesinden çıkarttı



Gözaltında bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın ise 2 Ağustos 2014 tarihinde Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Zage mevkisinde yaralanan 2 teröristin tedavilerinin yaptırılması amacıyla aracı olduğu ve böylece "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu işlediği kaydediliyor.