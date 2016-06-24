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hdp'li vekillere 7 gün süre verilecek

HDP'Lİ VEKİLLERE 7 GÜN SÜRE VERİLECEK

Dokunulmazlık fezlekelerinin savcılıklara ulaşmasının ardından ilk çağrı kâğıtları, HDP Eş Genel başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında Van'da hazırlandı. Çağrılar pazartesi adrese gönderilecek

Tarih : 24 Haziran 2016, 09:23
Puan Ver : Hdp'li Vekillere 7 Gün Süre Verilecek(10/10)8


Adalet Bakanlığı'nın TBMM ve Başbakanlık'taki fezlekeleri de başsavcılıklara ulaştırma işlemi tamamlandı. Bu çerçevede ilk ifadeye çağrı kağıtları VanBaşsavcılığı'nda hazırlandı. Başsavcılık, Selahattin Demirtaş'ın 2, Figen Yüksekdağ'ın 5, Pervin Buldan'ın 3, Lezgin Botan'ın 5, Tuğba Hezer Öztürk'ün 4,Adem Geveri'nin 3, Bedia Özgökçe Ertan ile Nadir Yıldırım'ın 1'er fezlekesi nedeniyle çağrı kağıtlarını hazırladı. Çağrı kağıtları milletvekillerinin Merkezi Nüfus İdare Sistemi'ndeki (MERNİS) adreslerine gönderiliyor. Bu kapsamda HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrı kağıdı önce DiyarbakırBaşsavcılığı'na gönderilecek.



Diyarbakır Başsavcılığı ifade çağrısını Emniyet Müdürlüğü'ne iletecek. Emniyet bu kağıdı ilgili karakol polisleri aracılığıyla Dicle Vadi Evleri'nde oturduğu bilinen Demirtaş'a tebliğ etmeye çalışacak. Milletvekillerine gönderilecek çağrı kağıtlarında, vekilin adresinin ifadeye çağıran başsavcılığa uzaklığına göre süre tanındığı belirtilecek. Bu kapsamda Van Başsavcılığı, adresi Van dışında bulunan vekillere en fazla 7 gün savunma süresi tanıdı.



Vekillere gönderilen çağrı kağıtlarında, savunma için savcılığa gelmemeleri halinde haklarında "zorla getirme kararı" çıkarılacağı uyarısına yer verildi. Milletvekillerinin MERNİS adreslerinde bulunamayıp tebligat yapılamaması halinde önce "zorla getirme" kararı çıkarılacağını belirtildi. Bu karara göre polis vekillerin evlerine giderek zorla getirmek üzere kontrol yapacak. Milletvekilleri yine bulunamadığında çağrı kağıtları AnkaraBaşsavcılığı'na gönderilerek Meclis'teki adreslerine tebligat yapılması istenecek.








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