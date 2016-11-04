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hdp'li vekiller nursel aydoğan ile leyla birlik de tutuklu

HDP'Lİ VEKİLLER NURSEL AYDOĞAN İLE LEYLA BİRLİK DE TUTUKLU

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken'in ardından, milletvekilleri Nursel Aydoğan ile Leyla Birlik de tutuklandı.

Tarih : 04 Kasım 2016, 17:15
Puan Ver : Hdp'li Vekiller Nursel Aydoğan İle Leyla Birlik De Tutuklu(8/10)7


HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken'in ardından, milletvekilleri Nursel Aydoğan ile Leyla Birlik de tutuklandı. Eş Başkanlar Yüksekdağ ve Demirtaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sırrı Süreyya Önder ve Ziya Pir ise sorgularının ardından serbest bırakıldı.



HDP'ye yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken hakkında karar çıktı. Baluken, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. İlerleyen saatlerde milletvekilleri Nursel Aydoğan ve Leyla Birlik de tutuklandı. Eş Başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenler arasında. Sırrı Süreyya Önder ve Ziya Pir ise sorgularının ardından serbest bırakıldı.



Polis tarafından getirildiği Bingöl'de, adliyeye sevk edilen Baluken hakkında tutuklama kararı verildi.



Öte yandan dün akşam gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bu sabah adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerin ardından Demirtaş tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. İlerleyen dakikalarda bir diğer Eş Başkan Figen Yüksekdağ da tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.








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