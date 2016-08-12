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hdp'li vekile zorla getirilme kararı

HDP'Lİ VEKİLE ZORLA GETİRİLME KARARI

HDP'li Başaran hakkında duruşmaya gelmemesi halinde 'Zorla getirilme' tebligatı çıkarıldı.

Tarih : 12 Ağustos 2016, 17:28
Puan Ver : Hdp'li Vekile Zorla Getirilme Kararı(0/10)


Batman'da, 15 Şubat 2014 yılında Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesi yıldönümü için düzenlenen ve olayların çıktığı yürüyüş için, aralarında o dönem BDP il yöneticisi olan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın da bulunduğu 55 kişi hakkında, 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçundan Batman 5'inci Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.



Dava açılma sürecinde Milletvekili olduğu için Başaran'ın dosyayı ayrıldı. Mahkeme diğer 54 kişi hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma suçundan kavuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verdi.








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