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hdp'li vekilden şok tehdit

HDP'Lİ VEKİLDEN ŞOK TEHDİT

HDP seçim öncesi söylemini değiştirdi. Ilımlı yaklaşımın yerini tehditler aldı. HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, gençleri kendilerinin kontrol edemeyeceğini, kontrolün tamamen PKK'nın elinde olduğunu söyledi.

Tarih : 19 Temmuz 2015, 10:29
Puan Ver : Hdp'li Vekilden Şok Tehdit(8.9/10)12


HDP seçim öncesi söylemini değiştirdi. Ilımlı yaklaşımın yerini tehditler aldı. HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, gençleri kendilerinin kontrol edemeyeceğini, kontrolün tamamen PKK'nın elinde olduğunu söyledi.








Etiketler: Hdp  Li  Vekilden  Şok  Tehdit    haber

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