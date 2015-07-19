HDP'Lİ VEKİLDEN ŞOK TEHDİT
HDP seçim öncesi söylemini değiştirdi. Ilımlı yaklaşımın yerini tehditler aldı. HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, gençleri kendilerinin kontrol edemeyeceğini, kontrolün tamamen PKK'nın elinde olduğunu söyledi.
HDP seçim öncesi söylemini değiştirdi. Ilımlı yaklaşımın yerini tehditler aldı. HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, gençleri kendilerinin kontrol edemeyeceğini, kontrolün tamamen PKK'nın elinde olduğunu söyledi.
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