

HDP'li Tube Hezer, PKK'lıların gösterisinde skandal ifadeler kullandı. Güvenlik güçlerinin teröristlerden temizlediği yerlerde astığı bayraklardan rahatsız olan Hezer, "Onların kirli ellerle açtıkları hendeklere faşizmin bayrağını gömüp özgürlük bayrağını dalgalandıracağız" dedi.







VAN'da Öcalan protestosunda konuşan HDP'li Hezer, "Hendeklere faşizmin bayrağını gömüp, özgürlük bayrağını açacağız" dedi.







Yürüyüşe HDP Van Milletvekilleri Adem Geveri, Tuba Hezer, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Hacıbekir Caddesi'ndeki Sebze Hali Kavşağı'nda toplanan grup Kürtçe 'Yaşasın Başkan Apo', 'Kürdistan faşizme mezar olacak' sloganları atarak İkinisan Kavşağı'na kadar yürüdükten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında basın açıklaması yaptı. HDP Van Milletvekili Tuba Hezer, burada skandal açıklamalarda bulundu:







"Cizre, Silopi, Sur, Şırnak, İdil'de yıllardır yüzünü hep karanlık ve kirli bir şekilde gösteren devlet iktidarlar değiştrip yine kirli güçle Kürdistan'da faşizmin bayrağını sallandırmak için topyekün saldırmaktadır. Bizler Kürdistan da onların kirli ellerle açtıkları hendeklere faşizmin bayrağını gömüp özgürlük bayrağını asıp onurlu bir şekilde dalgalandıracağız. Bizler bu onurlu yolda sadece Kürt halkı için değil tüm halklar için bu yolu en görkemli bir şekilde yürüyeceğiz."







Yapılan açıklama ardından kalabalık dağıldı. Bazı gruplar ise ara sokaklarda toplandı. Yaklaşık 100 kişilik bir grup, güvenlik önlemi alan polise taş atınca olaylar çıktı. Polis taş atan göstericilere tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Arar sokaklarda olaylar devam ederken 6 kişi gözaltına alındı.







