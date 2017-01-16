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hdp'li vekil nursel aydoğan'a bir şok daha

HDP'Lİ VEKİL NURSEL AYDOĞAN'A BİR ŞOK DAHA

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan'ın, ‘örgüte üye olmak', ‘örgüt propagandası yapmak', ‘2911 Sayılı Kanuna muhalefet', ‘suç ve suçluyu övme', ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ve ‘halkı kanunlara...

Tarih : 16 Ocak 2017, 16:48
Puan Ver : Hdp'li Vekil Nursel Aydoğan'a Bir Şok Daha(7/10)5


Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan'ın, ‘örgüte üye olmak', ‘örgüt propagandası yapmak', ‘2911 Sayılı Kanuna muhalefet', ‘suç ve suçluyu övme', ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ve ‘halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek' suçlamaları ile 103 yıla kadar hapsi isteniyor.



Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma Diyarbakır'da gözaltına alınıp Şırnak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Aydoğan hakkında iddianame hazırlandı. Kabul edilen iddianamede Nursel Aydoğan hakkında, 'örgüte üye olmak', 'örgüt propagandası yapmak', '2911 Sayılı Kanuna muhalefet', 'suç ve suçluyu övme', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ve 'halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek' suçlarından 103 yıla kadar hapsi istendi.



Mahkeme, suçların son işlendiği yerin Diyarbakır olması nedeniyle 'yetkisizlik' kararı verip dosyayı Diyarbakır'a gönderdi.



Nursel Aydoğan, geçtiğimiz günlerde yargılandığı bir davada, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.



 



kaynak:ahaber








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