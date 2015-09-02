HDP'Lİ VEKİL KRİTİK SEÇİM ANKETİNİ AÇIKLADI!
Seçim sürecinde HDP'nin oy oranı hakkında çarpıcı bir anket sonucu paylaşan Mithat Sancar, "1 Kasım'da oylarımız düşmeyecek yükselecek" dedi.
Seçim sürecinde HDP'nin oy oranı hakkında çarpıcı bir anket sonucu paylaşan Mithat Sancar, "1 Kasım'da oylarımız düşmeyecek yükselecek" dedi.
CNN Türk ekranlarında Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan HDP Milletvekili Mithat Sancar gündemi değerlendirdi. Seçim sürecinde HDP'nin oy oranı hakkında çarpıcı bir anket sonucu paylaşan Sancar, bağımsız araştırma şirketlerinin araştırmalarında yüzde 14 dolayında oy aldıklarını söyledi.
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