'Terör propagandası'ndan 5 yıla kadar hapsi istenen Dilek Öcalan hakkında zorla getirme kararı verildi



Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, tebligata rağmen ifade vermemesi nedeniyle mahkemeye zorla getirilmesine karar verdi.







Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya Öcalan katılmazken, avukatı Gülay Koca Öztürkoğlu salonda hazır bulundu.







Avukat Öztürkoğlu, müvekkilinin milletvekili olması nedeniyle mahkemeye zorla getirilemeyeceğini savundu.







kaynak:habertürk