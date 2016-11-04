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hdp'li üç vekil tutuklandı

HDP'Lİ ÜÇ VEKİL TUTUKLANDI

HDP'ye başlatılan terör operasyonunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Tarih : 04 Kasım 2016, 16:24
Puan Ver : Hdp'li Üç Vekil Tutuklandı(8/10)10


HDP'ye başlatılan terör operasyonunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Demokratik Toplum Kongresi (DTK), KCK ve 6-8 Ekim olaylarına yönelik soruşturmalar kapsamında ifade vermeye gitmedikleri için aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 12 milletvekili gözaltına alındı.



Gözaltında bulunan isimlerden HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken Bingöl'de tutuklandı. Baluken'nin ardından milletvekilleri Leyla Birlik ve Nursel Aydoğan da tutuklandı. Tutuklu sayısı üçe yükseldi.



HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ,Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım tutuklanmaları istemiyle  Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



Cumhuriyet Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, HDP Milletvekilleri  Demirtaş, Yüksekdağ, Önder, Pir, Yıldırım ve Taşçıer hakkında "silahlı terör  örgütüne üye olma, suç işlemeye tahrik ve terör örgütü propagandası yapmak"  suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.



Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Pir'e yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.








Etiketler: Hdp  Li  Üç  Vekil  Tutuklandı    haber

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