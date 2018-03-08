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HDP'Lİ SARIYILDIZ'DAN BM'YE, BAŞTAN AŞAĞI YALAN AFRİN MEKTUBU


HDP'li Sarıyıldız'dan BM'ye, baştan aşağı yalan Afrin mektubu
Tarih : 08 Mart 2018, 20:40
Puan Ver : Hdp'li Sarıyıldız'dan Bm'ye, Baştan Aşağı Yalan Afrin Mektubu(5/10)1

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Faysal Sarıyıldız, Birleşmiş Milletler'e devam eden Afrin Harekatı'na ilişkin bir mektup yazdı. 'Birleşmiş Milletler'e Açık Mektup' başlığını taşıyan yazıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslenen Sarıyıldız, BM'nin Afrin harekatına ilişkin kayıtsızlığının saygınlığına ve güvenilirliğine gölge düşürdüğünü ve kamuoyunda derin bir öfke yarattığını belirtti.

"SİVİL ÖLÜYOR" YALANINI SÜRDÜRDÜ

20 Ocak'ta başlayan Afrin Harekatı'nı "işgal" olarak niteleyen Sarıyıldız, "Uluslararası insan hakları kuruluşlarının şimdiye dek verdiği rakamlara göre kadın ve çocukların ağırlıkta olduğu en az 250 sivil bombardımanlarda yaşamını yitirmiş, 600'ün üzerinde kişi ise yaralanmıştır" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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