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HDP'Lİ PERVİN BULDAN KAZA GEÇİRDİ! AMELİYATA ALINACAK


HDP'li Pervin Buldan Kaza Geçirdi! Ameliyata Alınacak
Tarih : 09 Temmuz 2017, 20:10
Puan Ver : Hdp'li Pervin Buldan Kaza Geçirdi! Ameliyata Alınacak(9/10)5

HDP Iğdır Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Ankara'da trafik kazası geçirdi. Özel Güven Hastanesi'ne kaldırılan Buldan'ın kolunun kırıldığı ve ameliyata alınacağı öğrenildi.

KOLU KIRILDI

Hürriyet'in haberine göre, Ankara Esat'ta şoförünün kullandığı aracın ticari taksi ile çarpışması sonucu kolu kırılarak Özel Güven Hastanesi'ne kaldırılan HDP Iğdır Milletvekili TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın kolunun kırıldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER, AHMET TÜRK ve SIRRI SAKIK HASTANEYE GİTTİ

Buldan'ın ameliyata alınacağını öğrenen HDP Milletvekili TBMM İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder ile eski milletvekilleri Ahmet Türk ve Sırrı Sakık hastaneye geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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